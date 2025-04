JEFFERIES stuft Nordea auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea von 13,30 auf 13,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Demetriou rechnet in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit einem schwierigen Auftaktquartal für nordeuropäische Banken in puncto Nettozinseinkommen. Die Wirtschaftserholung Schwedens habe sich verlangsamt, Zinsen für Immobilienkredite seien gefallen und es gebe Gegenwind für den Wechselkurs./mis/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2025 / 11:37 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2025 / 11:37 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,62 % und einem Kurs von 10,06EUR auf Tradegate (07. April 2025, 10:43 Uhr) gehandelt.