Katastrophe für Tesla und Apple in Sicht: Tech-Bulle senkt massiv Kursziele!

Wenn der Börsencrash ein Aufprall und anschließender Fall der Werte ist, dann gleicht er einer Gehirnerschütterung im vollen Sinne: Erst knallt das Gehirn brutal gegen die Schädelwand – das ist der Crash, der plötzliche, ungebremste Einschlag der Kurse. Doch schlimmer noch ist, was danach kommt: Die schützende Hirnflüssigkeit, die eigentlich abfedern sollte, schwappt hinterher – zu spät, zu langsam – und sorgt für die Nacherschütterung. Das sind die Analysten, die erst dann ihre Kursziele reihenweise senken, wenn das Kind schon längst in den Brunnen gefallen ist. Sie geben dem taumelnden Markt den letzten Schubser nach unten – als würde man einem bewusstlosen Boxer noch eins mitgeben. Erst der Schlag, dann der Kommentar. Und beides sorgt für erhebliche Kopfschmerzen an den Märkten.

So auch Dan Ives, traditionell einer der optimistischsten Befürworter von Tesla und Apple an der Wall Street. Der Wedbush Analyst reduzierte massiv sein Kursziel für den Elektroautobauer von 550 auf 315 US-Dollar – ein Rückgang von über 40 Prozent. Für Apple senkte er das Ziel von 325 auf 250 US-Dollar, ein Minus von 20 Prozent. Für Apple liegt das "Worst-Case"-Szenario von Wedbush sogar bei nur 160 US-Dollar. Trotz der drastischen Anpassungen behält das Analysehaus jedoch sein Outperform-Rating für beide Aktien bei.