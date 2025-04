Welche Chancen schafft der Regierungswechsel für das Handwerk? (FOTO)

Schemmerhofen (ots) - Mit dem Ergebnis der Bundestagswahl 2025 ist klar: Es wird

eine neue Regierung geben. Das geht mit erheblichen Veränderungen einher, die

auch das Handwerk betreffen werden. Versprochen wurden zahlreiche

Verbesserungen, vom Abbau bürokratischer Herausforderungen über

Steuererleichterungen bis zur Förderung der Ausbildung von Fachkräften.



Wie viel von solchen Versprechungen tatsächlich zeitnah umgesetzt wird, bleibt

abzuwarten. Unternehmen aus dem Handwerk tun gut daran, die Entwicklungen genau

im Auge zu behalten und ihre Strategie bei Bedarf anzupassen, um adäquat auf

Veränderungen reagieren zu können. Dabei gibt es eine Menge sinnvolle Ansätze,

von denen das Handwerk profitieren würde. Welche das sind, lesen Sie hier.





Welche Veränderungen würden das Handwerk entlasten?



Ein derzeit präsentes Thema sind mögliche Steuersenkungen. Davon würden auch

Handwerksbetriebe profitieren, vor allem bei der Körperschafts- und

Gewerbesteuer. Auch eine reduzierte Umsatzsteuer für bestimmte

Handwerksleistungen würde mit Entlastungen einhergehen. Dies gilt besonders für

Betriebe in den Bereichen Bau und Sanierung. Darüber hinaus würden höhere

Freibeträge für wichtige Investitionen, etwa in die digitale Infrastruktur sowie

Maschinen und Anlagen, einige Vorteile bringen. Einfachere

Genehmigungsverfahren, weniger Dokumentationspflichten sowie digitale

Möglichkeiten für Anträge würden den Verwaltungsaufwand deutlich senken.



Ein zentraler Erfolgsfaktor für das Handwerk sind die Fachkräfte. Seit Jahren

sind die Zahlen hier rückläufig. Eine bessere finanzielle Unterstützung für

Auszubildende, die Investition in den Ausbau von Ausbildungseinrichtungen sowie

steuerliche Entlastungen für ausbildende Betriebe und Arbeitgeber, die

langfristige Arbeitsplätze bieten, wären wünschenswert. Neben der Ausbildung

helfen leichtere Möglichkeiten, Personal zu gewinnen. Das reicht vom schnellen

Zugang zu Fachkräften aus dem Ausland über die Verringerung von Hürden bei der

Anerkennung von Abschlüssen bis hin zu Förderprogrammen für die bessere

Qualifikation. Auch die Unterstützung von Maßnahmen für mehr Umwelt- und

Klimaschutz würde von Unternehmen begrüßt. Ansätze umfassen beispielsweise

Anreize für Unternehmen, die mit energieeffizienten Technologien arbeiten, sowie

Förderungen für nachhaltige Sanierungs- und Baumaßnahmen. Darüber hinaus könnten

Steuervorteile für umweltfreundliche Betriebe wertvolle Impulse setzen.



Welche politischen Vorgaben wären für das Handwerk mit Risiken behaftet?



Die Politik hat viele Möglichkeiten, die Bedingungen für das Handwerk zu

verbessern. Es gibt jedoch auch Regelungen, die mit Risiken und

Herausforderungen für Betriebe im Handwerk einhergehen würden. Müssen sie etwa

höhere Sozialabgaben und Mindestlöhne entrichten, wäre das für viele mit

Schwierigkeiten verbunden. Denn nicht jedes Unternehmen ist in der Lage,

steigende Lohnnebenkosten oder höhere Arbeitgeberbeiträge für die Renten- und

Krankenversicherung zu finanzieren. Strengere Auflagen beim Umwelt- und

Klimaschutz wären eine zusätzliche Belastung, etwa wenn hohe Ausgaben für

emissionsarme Technologien erforderlich sind. Zudem gehen verschärfte

Vorschriften für den CO?-Ausstoß möglicherweise mit einem erhöhten Aufwand

einher.



Ein weiteres bekanntes Thema ist die deutsche Bürokratie. Damit hat besonders

das Handwerk schon genug zu kämpfen und braucht keine weiteren Hürden.

Komplizierte Vorschriften und zusätzliche Dokumentationspflichten sorgen nur für

mehr Verwaltungsaufwand. Wenn dann auch noch Fördermittel schwerer zugänglich

sind, trifft das besonders kleine Betriebe hart. Auch strengere Regeln zur

Arbeitszeitgestaltung - etwa Einschränkungen bei Überstunden oder weniger

flexible Personalplanung - stellen ein Problem dar. Das betrifft vor allem

Unternehmen, die mit schwankender Auftragslage zu kämpfen haben.



Positives erhoffen, dabei jedoch realistisch bleiben



Gelingt es der neuen Regierung, die Lage für das Handwerk zu verbessern, macht

dies die Betriebe auf lange Sicht wettbewerbsfähiger und optimiert so auch die

gesamtwirtschaftlichen Bedingungen. Da jedoch nicht davon auszugehen ist, dass

alle Veränderungen mit positiven Effekten einhergehen, ist es ratsam, dass sich

Betriebe aktiv vorbereiten, Chancen nutzen und riskante Faktoren senken. Dies

senkt mögliche Belastungen erheblich.



