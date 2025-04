Temu stärkt Qualitätsanforderungen durch eine Partnerschaft mit Eurofins Consumer Products Testing (FOTO)

LeChuck___ schrieb 27.08.24, 00:19

Leider zu voreilig gekauft!!! Jetzt gibt es die Bude nochmal 15% billiger. Wahnsinn!

Man muss sich nur mal die Zahlen anschauen, die sind immernoch schwindelerregend.

Was ist denn passiert?

Die Prognosen der Analysten wurden erstmals äußerst knapp enttäuscht, während sie zuvor immer deutlich übertroffen wurden, teilweise sogar um 100%.

Und dann gab es da noch diese Aussagen des Managements:

“In the past quarter, our revenue growth rate slowed quarter-on-quarter. Looking ahead, revenue growth will inevitably face pressure due to intensified

competition and external challenges,” said Ms. Jun Liu, VP of Finance of PDD Holdings. “Profitability will also likely to be impacted as we continue to

invest resolutely.”



Und wie sieht nun konkret der "pressure" aus? Der Umsatz steigt gegenüber dem Vorquartal um 11,8%. Ja, früher gab es da mal mehr als 20%... aber über 11% Umsatzwachstum pro Quartal ist immernoch absoluter Wahnsinn!

Das EPS steigt gegenüber dem Vorquartal sogar noch stärker, um 13,9%.

Diese Wachstumsraten sind unglaublich und selbst bei einer Halbierung des Wachstums wären diese Werte noch extrem.

Setzt man diese Zahlen ins Verhältnis zur Bewertung wird es vollends verrückt.

Das Quartals-EPS je Aktie (ADS) liegt bei 3,18$. Das ergibt beim derzeitigen Kurs von ca. 101$ ein KGV von ca. 8!!!

Und PDD ist schuldenfrei und generiert einen riesigen Haufen Cash. Cash und Short-Term-Invests liegen bei 39,2 Mrd. $ und entsprechen somit fast einem Drittel der aktuellen Marktkapitalisierung.

Der Abschlag heute erscheint mir deshalb komplett irrational.