Bayer am Abgrund – Supreme Court soll Milliardenrisiko klären

Bayer argumentiert, dass widersprüchliche Urteile auf Bundesebene eine Überprüfung durch das Supreme Court notwendig machen. Im Kern geht es um die Frage der sogenannten Federal Preemption – also darum, ob Klagen wegen fehlender Warnhinweise, die sich auf einzelstaatliches Recht stützen, durch Bundesrecht ausgeschlossen sind. Der Konzern verweist auf das Bundesgesetz FIFRA, das klar festlegt, dass US-Bundesstaaten keine weitergehenden Anforderungen an Produktlabel stellen dürfen als die Environmental Protection Agency (EPA). Eine Krebswarnung, wie sie das Gericht in Missouri verlangte, wird von der EPA explizit abgelehnt.

Bayer hat über seine Tochter Monsanto die Überprüfung des Glyphosat-Falls "Durnell" beim US Supreme Court beantragt. Nur drei Tage nach dem Urteil der Vorinstanz öffnete sich damit ein möglicher Weg zum höchsten US-Gericht. Hintergrund ist ein Urteil des Missouri Court of Appeals, der eine zuvor zugunsten des Klägers getroffene Entscheidung bestätigt hatte. Dabei hatte die Jury Bayer zur Zahlung von 1,25 Millionen US-Dollar verurteilt – wegen angeblich fehlender Krebswarnhinweise auf dem Herbizid Roundup.

"Das Produktlabel könne daher nicht ohne Genehmigung der EPA geändert werden", so Bayer. Der Fall stehe im Widerspruch zur einheitlichen Bundesregelung – ein Umstand, der bei uneinheitlicher Rechtsprechung zu 50 unterschiedlichen Etiketten führen könnte. Das Unternehmen führt zudem an, dass im Fall "Schaffner" ein Bundesgericht zu dem gegenteiligen Schluss kam, was die Dringlichkeit einer Entscheidung durch das Supreme Court unterstreiche.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer in der Folge auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Analyst Richard Vosser nannte es in einer am Montag vorliegenden Studie "leicht positiv", dass der Pharma- und Agrarchemiekonzern sich zur Überprüfung des Glyphosat-Falls "Durnell" an das höchste US-Gericht gewandt hat. Die Wahrscheinlichkeit sei höher, dass dieser den Fall verhandeln werde, um widersprüchliche Urteile zu klären. Noch aber sei eine Anhörung unklar und es zudem ungewiss, ob dann zugunsten von Bayer entschieden werde.

Der Fall Durnell war im Oktober 2023 vor dem Missouri Circuit Court in St. Louis verhandelt worden. Die Jury sprach dem Kläger Schadenersatz zu, wies andere Punkte jedoch ab. Im April 2025 lehnte der Missouri Supreme Court die weitere Prüfung ab – damit ist der Weg zum Supreme Court nun offiziell offen. Laut Bayer sind noch viele weitere Klagen anhängig, in denen die Entscheidung des Supreme Courts künftig richtungsweisend sein könnte.

Die Bayer-Aktie ist am Montag in einem äußerst schwachen Marktumfeld auf ein neues 20-Jahres-Tief gefallen und nähert sich nun kritischen Unterstützungszonen. Damit ist der zuvor erhoffte Ausbruch nach oben endgültig gescheitert – im Gegenteil: Technisch droht nun ein unkontrollierter Absturz nach unten.

Tipp aus der Redaktion Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen ein möglicher Gewinn ziehen – gegen größere Crashs hilft immer noch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen ein möglicher Gewinn ziehen – gegen größere Crashs hilft immer noch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren. Jetzt informieren!

Diese Entwicklung könnte auch operative Folgen für den Konzern haben. Das Management hatte zuletzt angedeutet, dass eine Kapitalerhöhung – etwa zur finalen Bewältigung der Glyphosat-Thematik – im Raum steht. Doch je tiefer der Aktienkurs fällt, desto schwieriger wird eine solche Maßnahme. Einerseits droht eine Finanzierungslücke, andererseits könnten bestehende Aktionäre durch eine massive Verwässerung stark benachteiligt werden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion