Hellofresh bester MDax-Wert nach Kepler-Kaufempfehlung

tmgirth schrieb 21.03.25, 13:47

Ich bin Aktionär, aber ich verstehe diese Marktreaktion vollkommen. Das Management hat jede Glaubwürdigkeit verloren. Auch der CMD war nicht überzeugend... Sie prognostizieren jetzt wieder ein Wachstum der Mealkits im Jahr 2027, aber sie haben bewiesen, dass sie Prognosen über ein Quartal hinaus machen können.



Mir persönlich gefällt die Umstellung auf Gewinnorientierung. Der Markt glaubt nicht, dass mealkits stabil und profitabel sein kann, also liegt es am Management, den Markt vom Gegenteil zu überzeugen.



Es ist jedoch sehr bedauerlich, dass dieser „show me the money“-Moment weiterhin durch die Verwendung von Gewinnkennzahlen mit starken Anpassungen und Ausschlüssen getrübt wird. Die mangelnde Transparenz des tatsächlichen Ergebnisses ist sehr ärgerlich geworden.



Auch die aktienbasierte Vergütung hat sich zu einem völligen Witz und einer Respektlosigkeit gegenüber den Aktionären entwickelt. Die aktienbasierte Vergütung wurde im Jahr 2024 erneut erhöht. Welche imaginären KPIs haben sie verwendet?



Der CFO sah auf der CMD-Bühne verloren aus, und der CEO wirkte wie ein Träumer, der sein Geschäft nicht in den Griff kriegt.



Ich glaube, dass die Aktie einen Wert hat, aber das Management hat es wirklich vermasselt, und es wird einige Zeit dauern, bis sich die Aktie erholt.