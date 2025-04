Auch ohne Vorsatz können Bußgelder fällig werden (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Boris Becker, Uli Hoeneß, Alfons Schuhbeck: Drei

prominente Steuerhinterzieher, die wegen schwerer Steuerstraftaten im Gefängnis

gelandet sind. Die leichtere und häufiger vorkommende Form des Vergehens ist die

Steuerordnungswidrigkeit. Und wer ohne Vorsatz handelt, begeht eine

"leichtfertige Steuerverkürzung". Welche Konsequenzen dabei drohen und wie man

Strafen oder Bußgelder vermeiden kann, erläutert der Lohnsteuerhilfeverein

Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH).



16 Millionen Euro Bußgelder für Steuerordnungswidrigkeiten





Steuervergehen sind keine Seltenheit. Die jüngsten Zahlen beziehen sich auf das

Jahr 2023: Für diesen Zeitraum sind in der Statistik des

Bundesfinanzministeriums (BMF) fast 47.900 Verfahren wegen Steuerstraftaten

aufgelistet, die von den Bußgeld- und Strafsachenstellen der Finanzämter

bearbeitet wurden. Dabei setzten die Behörden alleine für

Steuerordnungswidrigkeiten Bußgelder von insgesamt rund 16 Millionen Euro fest.



Dazu kamen bundesweit 34.600 Fälle, für die die Steuerfahndung zuständig war.

Dabei wurden entgangene Steuern - die offizielle Bezeichnung dafür lautet

Mehrsteuern - in Höhe von rund 2,5 Milliarden Euro festgestellt. Und

Freiheitsstrafen wurden 2023 in einem Gesamtumfang von sage und schreibe 1.460

Jahren verhängt.



Steuerhinterziehung: Vorsätzliche Steuerverkürzung ist eine Straftat



Wer durch vorsätzlich unrichtige oder unvollständige Angaben ungerechtfertigte

Steuervorteile erlangt, begeht eine strafbare Steuerhinterziehung. Das ist zum

Beispiel der Fall, wenn dem Finanzamt gegenüber Einnahmen verschwiegen werden.

Geschieht so etwas versehentlich oder aus Unwissenheit, handelt es sich um eine

"leichtfertige Steuerverkürzung". Das ist im rechtlichen Sinn zwar keine

Straftat, aber eine Ordnungswidrigkeit. Die Gefahr, im Gefängnis zu landen,

besteht allerdings nur bei der vorsätzlichen Steuerhinterziehung. In schweren

Fällen kann eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren verhängt werden.



Viele Fälle von Steuerhinterziehung enden jedoch mit einer Geldstrafe. Dass man

zur Kasse gebeten wird, ist aber auch möglich, wenn man lediglich leichtfertig

Steuern verkürzt beziehungsweise ungerechtfertigte Steuervorteile erlangt. Zum

Beispiel wenn man ohne Absicht falsche oder unvollständige Angaben in der

Steuererklärung macht. Das Finanzamt wird dann im Einzelfall prüfen, ob von

einer leichtfertigen Steuerverkürzung oder von einem vorsätzlichen Handeln

auszugehen ist.



Wichtig: Bei der leichtfertigen Steuerverkürzung handelt es sich um eine

Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro geahndet

werden kann. Die Steuerhinterziehung ist dagegen als Straftatbestand eingestuft

und kann im Gefängnis enden.



Leichtfertige Steuerverkürzung: So lässt sich eine Geldstrafe verhindern



Wer sich versehentlich oder aus Unwissenheit einer leichtfertigen

Steuerverkürzung schuldig gemacht hat, kann unter bestimmten Voraussetzungen

eine Geldstrafe vermeiden. Und zwar in den folgenden beiden Fällen:



1. Ist noch kein Straf- oder Bußgeldverfahren eingeleitet und bekanntgegeben

worden, kann man eine Geldbuße abwenden, indem man falsche Angaben

berichtigt, unvollständige Angaben ergänzt oder unterlassene Angaben

nachholt.

2. Sind die Steuerverkürzungen bereits eingetreten oder Steuervorteile schon

erlangt, kann man eine Geldbuße abwenden, indem man die verkürzten Steuern

innerhalb einer vom Finanzamt festgesetzten und angemessenen Frist nachzahlt.



Auch bei einer Steuerhinterziehung lässt sich unter Umständen eine Strafe

vermeiden - und zwar durch eine Selbstanzeige. Ob man dann tatsächlich straffrei

bleibt, ist aber an zahlreiche Vorgaben geknüpft. Diese sind in Paragraf 371 der

Abgabenordnung aufgelistet.



Tipp: Wer Fehler bei der Steuererklärung vermeiden will, kann sich von einem

Lohnsteuerhilfeverein wie der VLH oder einem Steuerberatungsbüro unterstützen

lassen.



Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein Deutschlands



Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit mehr

als einer Million Mitgliedern und bundesweit rund 3.000 Beratungsstellen

Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt die

VLH außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Beraterinnen und Berater.

Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragt

sämtliche Steuerermäßigungen, prüft den Steuerbescheid und vieles mehr im Rahmen

der Beratungsbefugnis nach § 4 StBerG.



Pressekontakt:



Steffen Gall

Lohnsteuerhilfeverein

Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)

Fritz-Voigt-Str. 13

67433 Neustadt a.d. Weinstraße



Tel.: 06321 4901-0

Fax: 06321 4901-49



E-Mail: mailto:presse@vlh.de

Web: http://www.vlh.de/presse



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69585/6007421

OTS: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. - VLH