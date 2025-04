Steigende Insolvenzen und hohe Kosten

Köln (ots) -



- Atradius: Deutschland ist Spitzenreiter bei der Belastung durch

Unternehmenssteuern, Energie- und Arbeitskosten

- Insolvenzen deutlich über Vor-Corona-Niveau

- Importzölle der USA könnten zu weiterer Verschärfung führen



Das Jahr 2025 wird eine Herausforderung für die deutsche Wirtschaft. Hohe

Steuern, Lohn-, und Energiekosten bremsen die Wettbewerbsfähigkeit, Importzölle

der USA bauen eine Drohkulisse auf, während die Zahl der Unternehmensinsolvenzen

weiter steigt. "Deutschland hat nach wie vor eine starke Wirtschaftskraft.

Allerdings sehen sich Unternehmen zunehmend staatlichen Regulierungen, fehlender

Digitalisierung, Fachkräftemangel sowie internationalen Krisen ausgesetzt", sagt

Dietmar Gerke, Senior Manager Special Risk Management (SRM) beim internationalen

Kreditversicherer Atradius. Doch es gibt auch Lichtblicke: Staatliche

Investitionen und wirtschaftspolitische Reformen könnten langfristig Stabilität

bringen.





Deutschland steht an der Spitze - in Puncto Steuerbelastung, Lohn- undEnergiekosten. Die Körperschaftssteuer liegt in Deutschland 40 Prozent höher alsim EU-Durchschnitt. Bei den Arbeitskosten liegt Deutschland mit durchschnittlich41,3 Euro rund ein Drittel über dem Mittelwert in der EU. Lediglich Italien hatEU-weit höhere Energiekosten als Deutschland, wobei die deutschen Kosten doppeltso hoch sind wie in den USA. Die hohen Kosten führen insbesondere in derenergieintensiven Industrie zu deutlichen Produktionsrückgängen. "Diestrukturellen Probleme belasten die deutsche Wirtschaft massiv und haben zurFolge, dass das Risiko unerwarteter Zahlungsausfälle zunimmt", erläutert DietmarGerke. Das bisher prognostizierte Wachstum von lediglich 0,4 Prozent für 2025spiegelt die schwierige Lage wider, in der sich die Wirtschaft befindet.Mögliche Auswirkungen der US-Zölle sind hier noch nicht mit einkalkuliert undkönnten zudem das Wachstum weiter dämpfen oder gar zum Stillstand bringen.Auch die Insolvenzzahlen steigen in Deutschland wieder an. Während sie zwar nochunter dem Niveau der Finanzkrise von 2009 liegen, wurde das Vor-Corona-Niveau imvergangenen Jahr mit etwa 22.000 Insolvenzen bereits deutlich überschritten.Auffällig ist insbesondere der Anstieg bei Unternehmen mit einem Umsatz von mehrals 20 Millionen Euro. 2025 ist mit einem weiteren Anstieg zu rechnen."Alarmierend ist auch der Anstieg der Forderungsausfälle. Summierten sich diese2022 noch auf etwa 15 Milliarden Euro, so lagen sie 2024 bereits bei mehr als 50Milliarden Euro", so Dietmar Gerke. Dies belastet die Gesamtwirtschaft