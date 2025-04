KONVERSATIONAL ERHÄLT ALS EINES DER ERSTEN DREI EMEA-UNTERNEHMEN DIE SPEZIALISIERUNG "SERVICENOW CUSTOMER SERVICE MANAGEMENT"

Dublin (ots/PRNewswire) - Anerkennung der weltweit führenden Kompetenz bei der

Bereitstellung von Technologielösungen für die Bereiche Telekommunikation,

Medien und Technologie



Beibehaltung des prestigeträchtigen Elite Partner-Status





Stärkung seiner Position als Partner für die digitale TransformationKonversational, ein weltweit führendes Technologieberatungsunternehmen, freutsich bekannt zu geben, dass es die begehrte ServiceNow Customer ServiceManagement (CSM)-Spezialisierung erworben hat und damit zu den ersten dreiUnternehmen in der EMEA-Region (Europa, Naher Osten, Afrika) gehört, die dieseDesignation erhalten haben.Die Branchenauszeichnung würdigt das preisgekrönte Know-how und dieBranchenerfahrung des Unternehmens in Verbindung mit seiner einzigartigenFähigkeit, Kunden aus dem Telekommunikations-, Medien- und Technologiesektor(TMT) erstklassige Kundenservice-Lösungen über ServiceNow-Plattformenanzubieten. Außerdem wird der maßgeschneiderte Ansatz von Konversationalhonoriert, der die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden betrachtet und einemaßgeschneiderte Antwort entwickelt - unterstützt durch weltweit führendeTechnologielösungen zur Stärkung der Kundenbindung und Förderung einerlangfristigen Markentreue.Diese jüngste Auszeichnung folgt auf die kürzlich erhaltene Auszeichnung alsServiceNow Elite Partner. Dieser Status wird nur an Partner vergeben, die überfundiertes Fachwissen verfügen, eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei derImplementierung vorweisen können und sich dafür einsetzen, den Geschäftswert fürihre Kunden zu steigern. Er ist speziell den Unternehmen vorbehalten, diedurchgängig hervorragende Leistungen in mehreren ServiceNow-Produktlinienerzielen.Konversational wurde vor mehr als fünf Jahren gegründet und hat sich dank seinerumfassenden Branchenerfahrung und seines unübertroffenen technischen Know-howsim Bereich der ServiceNow-Technologielösungen rasch in dasServiceNow-Partnerprogramm integriert. Das Unternehmen hat die höchstenAuszeichnungen in sechs Praxisbereichen erhalten, darunter Customer ServiceManagement und Field Service Management. Darüber hinaus hat Konversationalallein im letzten Jahr die höchste Anzahl von qualifizierten Implementierungenim Rahmen des ServiceNow Deployment Success Incentive Program (DSIP) erreicht.Konversational hat seinen Hauptsitz in Dublin und ist auch in Großbritannien,Frankreich, Deutschland und der Schweiz vertreten. Derzeit beschäftigt dasUnternehmen 80 hochqualifizierte Fachleute in Dublin sowie in denNiederlassungen in London, Paris, Nantes, Zürich, München und Lausanne. DasUnternehmen plant, seine Präsenz auf dem europäischen Festland in den kommenden