DB HiTek nimmt an der PCIM 2025 teil und stärkt das Marketing in Europa

Leistungshalbleitermesse in Nürnberg (6.-8. Mai) ... Austausch über die neuesten

Entwicklungen in den Bereichen Analog & Power, Specialty CIS, SiC und

GaN-Technologien



DB HiTek, ein führendes Unternehmen für 8-Zoll-Halbleiter, wird vom 6. bis 8.

Mai (Ortszeit) an der PCIM 2025, Europas größter Leistungshalbleitermesse, in

Nürnberg teilnehmen, um seine Präsenz auf dem europäischen Markt auszubauen.





Auf der Messe will DB HiTek die neuesten technologischen Entwicklungen seiner

weltweit führenden BCDMOS, Specialty CIS und der nächsten Generation von SiC-

und GaN-Leistungshalbleitern vorstellen. Vor allem die SiC- und

GaN-Leistungshalbleiterprozesse des Unternehmens, die DB HiTek als wichtige

künftige Wachstumstreiber aktiv entwickelt, werden auf der Veranstaltung im

Mittelpunkt stehen.



Im Februar sicherte sich DB HiTek die grundlegenden Eigenschaften seiner

8-Zoll-SiC-Wafer durch vollständige interne Fertigung. Das Unternehmen strebt

an, die Produktivität und Zuverlässigkeit im Laufe dieses Jahres zu verbessern,

und plant, das Verfahren bis Ende 2025 seinen Kunden anzubieten.



Darüber hinaus hat DB HiTek erfolgreich einen 8-Zoll-GaN-Prozess mit

650-V-HEMT-Eigenschaften entwickelt und plant, die Zuverlässigkeitsvalidierung

noch in diesem Jahr abzuschließen. Das Unternehmen kündigte an, dass es im

Oktober einen speziellen GaN MPW-Service einführen wird, der Kunden bei der

Evaluierung ihrer Produkte aktiv unterstützt.



Laut dem Marktforschungsunternehmen Yole Développement wird der weltweite Markt

für SiC- und GaN-Leistungshalbleiter voraussichtlich von 3,6 Milliarden

US-Dollar im Jahr 2024 auf 7,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 wachsen, mit

einer hohen jährlichen Wachstumsrate von 27,6 %.



In Bezug auf die Teilnahme an der PCIM 2025 erklärte DB HiTek: "Diese Messe

bietet uns die Möglichkeit, unsere bewährten Stärken bei der Unterstützung von

Fabless-Kunden und der Zusammenarbeit mit globalen Kunden auf dem europäischen

Markt unter Beweis zu stellen."



DB HiTek hat sich als weltweiter Marktführer für 8-Zoll-Analog- und

Leistungshalbleiterprozesse etabliert. Allerdings ist der europäische

Kundenstamm im Vergleich zu anderen Regionen noch relativ klein. Das Unternehmen

möchte diese Veranstaltung nutzen, um seine Präsenz auf dem wachsenden

europäischen Markt durch die Gewinnung neuer Kunden und die Stärkung der

Zusammenarbeit mit bestehenden Kunden auszubauen.



Derzeit stellt DB HiTek Chips für 400 Unternehmen in Massenproduktion her, mit

kumulierten Lieferungen von 6 Millionen 8-Zoll-Wafern für Analog- und

Leistungshalbleiter. Das Unternehmen hat sich auch Specialty

CIS-Prozesstechnologien gesichert, darunter Röntgensensoren, Global Shutter und

SPAD, und ist gemeinsam mit verschiedenen Partnern aktiv an der Massenproduktion

beteiligt. Die Halbleiteranwendungen des Unternehmens erstrecken sich auf die

Bereiche Mobilfunk, Verbraucher und Industrie, wobei der Anteil an Chips für die

Automobilindustrie in den letzten Jahren gestiegen ist.



