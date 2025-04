Scout24: Krisenfeste Wunderaktie

Nach dem neuen Zoll-Hammer vom Weißen Haus am Donnerstag betrug das Minus nur 0,6%, während der DAX um 2,3% nachgab. Woran liegt die enorme Stabilität? Es ist recht einfach. In den letzten zehn Jahren ist die Bevölkerungszahl in Deutschland laut Statista um etwa 3 Millionen gewachsen. Das ist der Hauptgrund, warum Wohnungen immer knapper werden. Es wird gleichzeitig aufgrund von Bürokratie, hoher Umweltstandards beim Neubau, hoher Rohstoffpreise usw. zu wenig gebaut. Somit gibt es einen Nachfrageüberschuß, wodurch der Preis immer weiter steigt und Wohnungen immer knapper werden.

Soout24 nutzt diese Situation zu seinen Gunsten natürlich aus, indem es Wohnungssuchenden mit einem „Plus+“Abo hilft, schneller und besser mit Vermietern in Kontakt zu kommen. Es läßt sich eine Online-Bewerbungsmappe erstellen, mit der man dem Vermieter alle Daten automatisiert zur Verfügung stellen kann. Auch Eigentümer müssen bezahlen, wenn sie ihre Immobilien mit mehr Treffern inserieren wollen. Diese Abos füllen die Kasse wie nie zuvor angesichts der Wohnungsnot. Entsprechend war 2024 das vierte Jahr in Folge mit zweistelligem Umsatzwachstum für die Berliner. Der Umsatz legte um 11% auf 566 Millionen, das Ebitda um 15% auf 348 Millionen Euro zu. Die Marge ist mit 61,5% saftig. Die Dividende hob CEO Ralf Weitz um 10% auf 1,32 Euro an. Im laufenden Jahr will er abermals um 12 bis 14% wachsen und die Marge um bis zu 50 Basispunkte ausbauen.

Dass Vorständin Gesa Crockford am 28. März Aktien im Wert von rund 70.000 Euro gekauft hat, ist ein weiteres positives Zeichen. Die Insiderin zahlte einen Kurs von 96 Euro. Das KGV ist mit 31 freilich üppig, das ist aber angesichts des Burggrabens und der Wohnungsnot gerechtfertigt. Dividende 1,36%. Hauptversamlung ist am 5. Juni. Mit dem Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien sind die Berliner seit 25 Jahren unterwegs. Sie haben 19 Millionen Nutzer pro Monat auf der Website beziehungsweise in der App und sind damit Marktführer. Allianz und DWS halten jeweils knapp 5% der Aktien.