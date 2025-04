maximal 500 Teilnehmer, kuratiert für Verbindung

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Die Advanced Therapies Europe kommt zum

ersten Mal nach Barcelona und findet vom 2. bis 4. September 2025 im Hotel Arts,

Ritz-Carlton statt. Mit einem neuen Schwerpunkt führt die diesjährige Ausgabe

ein neu gestaltetes Format ein: ein exklusives, persönliches Erlebnis, das auf

nur 500 Teilnehmer begrenzt ist. Da die Teilnehmerzahl streng begrenzt ist,

liegt der Schwerpunkt auf der Bereitstellung hochwertiger Interaktionen und der

Beschleunigung von Innovationen in diesem Bereich. Jedes Element wurde so

gestaltet, dass es tiefere Verbindungen, gezieltere Gespräche und

maßgeschneiderte Inhalte für diejenigen fördert, die die Zukunft der Zell- und

Gentherapien vorantreiben.



Die Advanced Therapies Europe findet in einem der am schnellsten wachsenden

Biotech-Zentren Europas statt und bietet Entscheidungsträgern aus der Biotech-

und Pharmabranche, Investoren, Aufsichtsbehörden, Wissenschaftlern,

Lösungsanbietern und führenden Herstellern drei Tage lang spannende Inhalte,

strategisches Networking und gezielte Geschäftsabschlüsse.





