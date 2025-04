Führende Unionspolitiker sehen wachsenden Einigungsdruck

BERLIN (dpa-AFX) - Die Turbulenzen in der Weltwirtschaft und an den Börsen verschärfen nach Einschätzung führender Unionspolitiker den Einigungsdruck bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin. "Das zeigt eigentlich, wie dringend wir eine handlungsfähige Regierung in Deutschland brauchen und wie dringend wir vor allem Reformen brauchen für Wettbewerbsfähigkeit", sagte CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn in Berlin.

Nötig seien niedrigere Energiekosten, weniger Bürokratie und niedrigere Steuern - "damit wir auch gegenhalten können", erklärte Spahn. "Das brauchen wir idealerweise bald." Unter diesem Eindruck gehe man jetzt in die Gespräche. "Klar ist jedenfalls, wir können keine falschen Kompromisse machen." In der aktuellen Lage der deutschen Wirtschaft und der Weltwirtschaft brauche es jetzt alles, was für Wachstum stehe.