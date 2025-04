Tilman Au wird Managing Director Conclusion DACH / Niederländischer IT-Dienstleister stärkt seine Präsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz (FOTO)

München (ots) - Der europaweit agierende Business-Transformation- und

IT-Dienstleister Conclusion, der seinen Hauptsitz in den Niederlanden hat,

verstärkt im Rahmen seiner europäischen Wachstumsstrategie die Expansion in der

DACH-Region. Das neu gegründete Unternehmen Conclusion DACH wird von Managing

Director Tilman Au geführt, derzeit CEO des deutschen Digitaldienstleisters

diva-e Conclusion. Gründungspartner von Conclusion DACH sind diva-e Conclusion

und der Daten- und KI-Spezialist Conclusion Intelligence, die im vergangenen

Jahr zusammen einen Umsatz von insgesamt 115 Millionen Euro erzielten.



Strategische Ausweitung des Ecosystem-Modells





Über diese beiden Unternehmen unterhält Conclusion derzeit bereits zehn Büros inder DACH-Region und betreut mehr als 200 namhafte Kunden, beispielsweise AldiSüd, E.ON, ZF Friedrichshafen und Bentley über dive-e Conclusion sowie dieDeutsche Telekom und Bertelsmann über Conclusion Intelligence. DasEcosystem-Modell, das die Unternehmensgruppe Conclusion in den vergangenen zehnJahren insbesondere in der Benelux-Region in den Bereichen BusinessTransformation, Business-IT und innovative Geschäftslösungen etabliert hat, wirdmit der Gründung von Conclusion DACH Schritt für Schritt auch auf denDigitalmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz übertragen.Für Conclusion stellt diese Entwicklung eine zukunftsorientierte Grundlage fürdas weitere Wachstum auf dem europäischen Markt dar: Das Unternehmen verfolgtdas Ziel, bis 2030 einen Gesamtumsatz von zwei Milliarden Euro zu erzielen, undsieht hierfür auch in der deutschsprachigen Region erhebliches Potenzial. Nebender Expansion in die DACH-Region baut Conclusion auch ihre Präsenz in derIberischen Region aus und festigt damit seine Stellung in weiten Teilen Europas.Managing Director Tilman Au (47) bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in derDigitalindustrie mit. Vor rund einem Jahrzehnt war er einer der Gründer vondiva-e, indem er zwölf spezialisierte Unternehmen zu einem der führendenDigitalunternehmen auf dem deutschen Markt zusammenführte und im vergangenenJahr in Conclusion einbrachte. Mit derzeit mehr als 800 Mitarbeitenden hat sichder Digitaldienstleister zu einem namhaften Unternehmen auf dem DACH-Marktentwickelt und ist als diva-e Conclusion eine der Säulen für das Wachstum vonConclusion im deutschsprachigen Markt. Au: "Nicht zuletzt auf Grund derherausragenden Zusammenarbeit in den ersten zwölf Monaten meiner Partnerschaftmit Conclusion bin ich überzeugt vom langfristigen Erfolg desConclusion-Ecosystems-Ansatzes. Die Kooperation spezialisierter Domains schafftgerade in der komplexen Digitalbranche echten Mehrwert für unsere Kunden. Diesen