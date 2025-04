Das dicke Ende kommt noch

Berlin (ots) - "Der Aufwind im deutschen Export im Februar ist erfreulich, darf

uns aber nicht täuschen. Der starke Anstieg der Exporte in die USA belegt

eindeutig, dass es sich um Vorzieheffekte gehandelt hat: US-Firmen haben

gebunkert, die deutschen Firmen Lieferungen vorgezogen. Euphorie ist aber fehl

am Platz, das dicke Ende kommt erst noch. Der Handelskrieg ist entfacht. Wir

sind nun gut beraten, einen kühlen Kopf zu bewahren und der EU-Kommission bei

ihren schwierigen Verhandlungen den Rücken zu stärken. Gleichzeitig sind alle

Maßnahmen zu verstärken, die die EU und damit Deutschland zum US-Geschäft

resilienter aufstellen", kommentiert Dr. Dirk Jandura, Präsident des

Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) den Anstieg der

deutschen Exporte im Februar 2025.



"Deutschland und die EU müssen in der neuen Weltordnung rasch ihre Rolle finden.

Handelspolitisch heißt das, nun mit pragmatischen Angeboten auf den globalen

Süden zuzugehen. Nicht nur die asiatischen, sondern auch die afrikanischen

Märkte bieten erhebliches Potenzial für Wachstum und Geschäfte in der Zukunft.

Begonnene Verhandlungen zu Freihandelsabkommen mit Australien, Indien,

Indonesien, Malaysia und auch Indien sind nicht nur zu intensivieren, sondern

auch zügig abzuschließen. Der US-amerikanische Rundumschlag bietet eine

einmalige Chance, Europa als verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner zu

positionieren, den es zu nutzen gilt. Deutschland würde davon massiv

profitieren", stellt der Außenhandelspräsident fest.



"Von der zukünftigen Bundesregierung erwarte ich, dass das Thema Außenhandel

endlich wieder nach oben auf die Agenda und umfassenden Einzug in die

Koalitionsverhandlungen findet. Unsere Forderungen sind bekannt: Bürokratieabbau

bei Zoll und BAFA, Digitalisierung der Verwaltung und Abschaffung des

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes in Berlin und Brüssel", so Jandura

anschließend.



Im Februar 2025 sind die deutschen Exporte gegenüber Januar 2025 kalender- und

saisonbereinigt um 1,8 Prozent und die Importe um 0,7 Prozent gestiegen. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weiter mitteilt,

stiegen die Exporte im Vergleich zum Vorjahresmonat Februar 2024 um 0,1 Prozent

und die Importe um 4,6 Prozent.



