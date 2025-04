Europa schärft die Klingen gegen Washington: Kommt jetzt der große Handelsknall?

Carlos Cuerpo, Spaniens Minister für Wirtschaft, Handel und Unternehmen, forderte am Montag in Luxemburg eine offene Haltung gegenüber möglichen Vergeltungsmaßnahmen. "Wir sollten kein Instrument vorschnell ausschließen", sagte er gegenüber Bloomberg.

Die Handelsminister der EU beraten derzeit in Luxemburg über das weitere Vorgehen, nachdem US-Präsident Donald Trump neue Zölle angekündigt hat, die insbesondere Länder mit hohem Handelsüberschuss betreffen – darunter auch Italien. Der von Trump angestoßene Kurs bringt die EU unter Zugzwang.

Laut EU-Handelskommissar Maros Sefcovic besteht zudem Unsicherheit darüber, welche Ziele die amerikanische Seite überhaupt verfolgt. In einer vertraulichen Sitzung sprach Sefcovic am Freitag von einem Mangel an Klarheit im Weißen Haus.

Die EU zeige sich weiterhin verhandlungsbereit, bereite aber gleichzeitig Gegenmaßnahmen vor. "Diese könnten am 14. April in Kraft treten und sich neben anderen Warenkategorien insbesondere gegen Anbieter digitaler Plattformen aus den USA richten", so die Analysten von Deutsche Bank Research.

Während einige europäische Vertreter auf Verhandlungen setzen, schließen andere ein handfestes Zollgefecht nicht mehr aus. Frankreich schlug am Wochenende vor, die Nutzung von Daten durch große US-Technologiekonzerne stärker zu regulieren – als Teil einer möglichen Antwort. Auch die Option direkter Strafmaßnahmen bleibt auf dem Tisch. "Unsere Botschaft ist klar", so Cuerpo.

Ob London, NYSE oder NASDAQ Bei SMARTBROKER+ können Sie von einer riesigen Titelauswahl profitieren.

Wir wollen verhandeln. Aber falls es dazu nicht kommt, sind wir bereit, alle nötigen Instrumente einzusetzen – von Zöllen bis hin zu Maßnahmen, die über Waren hinausgehen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron rief Unternehmen zuletzt auf, geplante Investitionen in den Vereinigten Staaten zu überdenken. Aus Sicht Cuerpos ist ein solcher Aufruf nicht erforderlich. Die aktuelle Unsicherheit schrecke Investoren bereits ab. Er betonte, die EU müsse ihren Bürgern und Unternehmen das Signal senden, sie im Ernstfall zu schützen.

Spanien kündigte vergangene Woche nationale Hilfen in Höhe von 14,1 Milliarden Euro an. Diese sollen betroffene Branchen stützen. Nach Ansicht Cuerpos sollte bei solchen Unterstützungsmaßnahmen auch eine europäische Koordinierung erfolgen.

Musk kommt mit Vorschlag um die Ecke

Elon Musk, Berater von Donald Trump, äußerte sich auf einem Kongress der italienischen Partei Lega. "Ich hoffe, dass wir eines Tages völlige Handelsfreiheit zwischen Europa und den Vereinigten Staaten erreichen", sagte der Tesla-Chef per Videoschalte. Er warb für eine transatlantische Freihandelszone und sprach sich auch für mehr Freizügigkeit aus:

Wer in Europa oder Nordamerika arbeiten will, sollte dazu die Möglichkeit haben. Das war auch mein Rat an den Präsidenten.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion