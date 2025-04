JPMORGAN stuft NOVARTIS AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Analyst Richard Vosser erwartet laut einem am Montag vorliegenden Ausblick auf das erste Quartal, dass der Pharmakonzern am 29. April starke Zahlen vorlegen wird. Er geht dennoch davon aus, dass die Jahresziele zu diesem Zeitpunkt im Jahr erst einmal nur bestätigt werden, auch wenn der verbesserte Ausblick auf die Wechselkursentwicklung ein einprozentiges Aufwärtspotenzial erwarten lasse./ck/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2025 / 21:02 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,23 % und einem Kurs von 93,99EUR auf Lang & Schwarz (07. April 2025, 12:34 Uhr) gehandelt.