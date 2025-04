So meistern Handwerksbetriebe den Rückgang der Photovoltaik-Nachfrage (FOTO)

Ebringen (ots) - Weiterempfehlungen reichen nicht mehr aus, um die

Auftragsbücher von Handwerksbetrieben aus der PV-Branche zu füllen - die Lösung:

Kundengewinnung über Social Media. Mit Anfragenfluss hat Jonathan Plum sich

darauf spezialisiert, Handwerksbetrieben in der Photovoltaik- und SHK-Branche

mit gezielten Kampagnen planbare und hochwertige Anfragen zu liefern. In diesem

Artikel verrät er wertvolle Tipps und Strategien, mit denen Solarunternehmen auf

die veränderten Marktbedingungen reagieren können.



In der Vergangenheit konnten sich viele auf die Photovoltaik-Branche

spezialisierte Handwerksbetriebe auf Mund-zu-Mund-Propaganda verlassen, um neue

Aufträge zu generieren. Doch das Marktumfeld hat sich stark verändert: Während

die Zahl der Anbieter gestiegen ist, ist die Nachfrage nach PV-Anlagen

rückläufig. In der Folge herrscht ein harter Preiswettbewerb, in dem es für die

Betriebe immer schwieriger wird, hohe Preise mit profitablen Margen zu

rechtfertigen. "Wer als Handwerksbetrieb in diesem Markt bestehen möchte, muss

sich strategisch anders aufstellen", verrät Jonathan Plum, Gründer und

Geschäftsführer von Anfragenfluss. "Die Herausforderung besteht darin, reine

Weiterempfehlung durch planbare, skalierbare Kundengewinnung zu ersetzen."





