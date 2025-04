TÜV Rheinland Arbeitsmedizinische Dienste (AMD) feiert Jubiläum (FOTO)

Köln (ots) - TÜV Rheinland seit 1975 Partner für Arbeitgeber und Arbeitnehmende

Mit dem Inkrafttreten des Arbeitssicherheitsgesetzes (ASiG) von 1973 standen

Arbeitgeber vor der Herausforderung, Betriebsärzte und -ärztinnen sowie

Fachkräfte für Arbeitssicherheit bestellen zu müssen. Dadurch sollte die

Sicherheit am Arbeitsplatz systematisch verbessert werden. In dieser Situation

entstand die Idee, überbetriebliche Organisationen wie den Arbeitsmedizinischen

Dienst (AMD) zu gründen, die Unternehmen in ihren Pflichten rund um das neue

ASiG unterstützen.





Der Weg zu einem der größten Anbieter für Arbeitssicherheits- undarbeitsmedizinische Dienstleistungen in DeutschlandEntstanden ist der AMD aus drei vormals unabhängigen Gesellschaften. Als ersterprivater überbetrieblicher arbeitsmedizinischer Dienst nahm der von EduardBergmann gegründete AMD in Berlin im Februar 1975 die Arbeit auf. Schon indiesem Unternehmen arbeiteten Ärztinnen und Ärzte interdisziplinär mitArzthelfenden, Sachbearbeitenden sowie Assistentinnen und Assistenten im Teamzusammen. Kurz darauf, im Mai 1975, gründete TÜV Rheinland sein erstesarbeitsmedizinisches Zentrum in Düsseldorf. Diesem Schritt waren bereits 1974 imVdTÜV, dem Dachverband der Technischen Überwachungsvereine (TÜV) in Deutschland,Beratungen und konzeptionelle Arbeiten von TÜV Rheinland und TÜV Berlinvorausgegangen. Im September 1975 wurde dann auch der Arbeitsmedizinische Dienstin Berlin eröffnet. Alle drei Gesellschaften nutzten ihre Wachstumschancen, diesich für die beiden in Berlin ansässigen Gesellschaften durch dieWiedervereinigung ab 1989 deutlich erweiterten. 2004 schlossen sich die dreiGesellschaften unter einem Dach zur AMD TÜV Arbeitsmedizinische Dienste GmbHzusammen.Sicherheitskultur im Fokus: Umfassendes Angebot im Arbeits- undGesundheitsschutzUnter dem Dach der TÜV Rheinland Group bietet der AMD als Branchenführer an 60Standorten in Deutschland interdisziplinäre Expertise und ein breites Spektruman Dienstleistungen in der Arbeitsmedizinischen Betreuung, derArbeitssicherheit, dem betrieblichen Gesundheitsmanagement, der psychologischenBeratung und der Gesundheitsvorsorge. Dazu beschäftigt das Unternehmen mehr als650 Experten und Expertinnen, darunter Fachärzte und -ärztinnen, Fachkräfte fürArbeitssicherheit, Psychologen und Psychologinnen, arbeitsmedizinischeAssistenten und Assistentinnen, Gesundheitsmanager und -managerinnen undBeratende.Zukunftsthema Digitalisierung im Gesundheitsschutz