SS&C stärkt Geschäft im Nahen Osten mit neuem Büro in Saudi-Arabien

Expansion seiner weltweiten Präsenz durch die Eröffnung eines neuen Büros in

Riad, Saudi-Arabien. Das Büro wird SS&C dazu befähigen, neue Beziehungen

aufzubauen und seine Zusammenarbeit mit der Kapitalmarktbehörde und der Saudi

Arabian Monetary Agency zu verbessern.



Im Nahen Osten werden 850 Finanzinstitute und Firmenkunden von SS&C betreut, 150

dieser Kunden sind in Saudi-Arabien ansässig. SS&C bietet führende Software- und

Servicelösungen in den Bereichen Investmentmanagement, Risikomanagement,

Automatisierung und Transaktionsdienstleistungen. Issa Jadon, Director, wird das

neue Büro leiten.





