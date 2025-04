Zoll-Crash: Ich will keinen Absturz – aber manchmal braucht es ihn, sagt Trump

Die Finanzmärkte reagieren weiterhin panisch auf Donald Trumps neue Zollpolitik. Nachdem der US-Präsident am vergangenen Mittwoch sein "Liberation Day"-Programm vorgestellt hatte – inklusive eines 10-Prozent-Basiszolls auf alle weltweiten Importe sowie drastischer Strafzölle auf China und die EU –, stürzten die US-Börsen förmlich ab. Der S&P 500 verlor an nur zwei Tagen über 10 Prozent, der Nasdaq Composite rutschte sogar in den Bärenmarkt. Auch asiatische Märkte wurden zu Wochenbeginn in Mitleidenschaft gezogen.

Während Ökonomen den durchschnittlichen US-Zollsatz nun auf fast 30 Prozent beziffern – dem höchsten Stand seit über 100 Jahren –, bleibt Trump unbeirrt: "Wir haben massive finanzielle Defizite gegenüber China, der Europäischen Union und vielen anderen", schrieb er auf Truth Social.