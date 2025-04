BARCLAYS stuft Safran auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Safran von 300 auf 275 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Milene Kerner passte ihre Bewertungsmodelle für die europäische Flugzeugbranche in ihrer am Montag vorliegenden Reaktion an die Dollar-Schwäche infolge der US-Zollflut an. Die niedrigere Dollar-Schätzung schmälere das Ergebnis je Aktie bei Airbus und MTU ab 2026 sowie bei Safran nach 2027./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2025 / 15:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2025 / 02:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,48 % und einem Kurs von 203,4EUR auf Tradegate (07. April 2025, 13:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Milene Kerner

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 275

Kursziel alt: 300

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m