DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk von 900 auf 750 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank ihres defensiven Profils sowie der anfänglichen Ausnahme von den neuen US-Zöllen hätten die europäischen Pharmatitel den jüngsten Marktunruhen getrotzt, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Erstquartalszahlen der Branche. Er habe aber wenig Vertrauen, dass dies längerfristig so bleibe./gl/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2025 / 08:00 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 56,79EUR auf Tradegate (07. April 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 750

Kursziel alt: 900

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m