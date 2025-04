Brent Oil: Ölpreise im freien Fall – Billigsprit voraus?

Citi Research hat am Montag seine Brent-Preisprognose für die nächsten 3 Monate auf 60 US-Dollar pro Barrel gesenkt. Gleichzeitig senkte das Institut auch seine kurzfristigen Prognosen für Kupfer und Aluminium auf 8.000 beziehungsweise 2.200 US-Dollar pro Tonne – als Reaktion auf die jüngsten Zollankündigungen.

Auch am Montag geben die Ölpreise stark nach, im Mittel um rund 4 Prozent. Auch Industriemetalle an der Londoner Börse haben ihre Verluste ausgeweitet – getrieben von wachsenden Rezessionsängsten.

Die tatsächlichen Auswirkungen der eingeführten Zölle seien laut Citi doppelt bärisch zu bewerten, da die zuvor beobachteten Hamsterkäufe und Vorratsaufstockungen von Waren und Rohstoffen sich nun vollständig umkehren dürften. Diese hatten in den vergangenen Monaten die Rohstoffmärkte verknappt.

"Jede Rallye in dieser Woche, ausgelöst durch Schlagzeilen über Mini-Handelsabkommen oder eine mögliche Verschiebung der Zölle vom 9. April, sehen wir als Gelegenheit, um in diese Erholungen hinein zu verkaufen", so die Analysten von Citi. "US-Erdgas und Gold sollten kurzfristig eine Outperformance zeigen."

Letzte Woche einigten sich die OPEC+-Mitglieder Algerien, Irak, Kasachstan, Kuwait, Oman, Russland, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate darauf, die Markteinführung von mehr Öl zu beschleunigen. In diesem Monat erhöht die Gruppe ihre Ölproduktion erstmals seit 2022.

Auch die Aktienmärkte im Nahen Osten stürzten am Montag ab, da sie mit der doppelten Belastung durch die neue Zollpolitik der USA und einen starken Rückgang der Ölpreise zu kämpfen hatten.

Das bedeutet der Öl-Preissturz für die Benzinpreise

Der große Preissturz bei Brent Öl ist noch nicht gänzlich bei den Verbrauchern angekommen.

In Deutschland kostet ein Liter Super-Benzin am Montag im Mittel 1,74 Euro, laut Datenanalyse des SWR. Der mittlere E10-Preis liegt bei 1,68 Euro pro Liter, beim Diesel sind es 1,59 Euro (12 Uhr MEZ, 07.04.2025). Das bedeutet einen leichten Rückgang im Vergleich zur vergangenen Woche. Hier hatte der Kraftstoffpreis für Super-Benzin durchschnittlich bei 1,73 Euro gelegen, für Diesel bei 1,60 Euro.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion