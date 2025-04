UBS stuft London Stock Exchange auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Buy" mit einem Kursziel von 13600 Pence belassen. Analyst Michael Werner sieht in einer am Montag vorliegenden Studie europäische Börsen als eine Art Zuflucht für Anleger in den aktuell stürmischen Zeiten. Angesichts der gestiegenen makroökonomischen Schwankungen und geopolitischer Risiken hält er höhere Bewertungen für diese Papiere für gerechtfertigt. "Die Fähigkeit der Börsen, in diesem unsicheren Umfeld hohe Gewinne zu erzielen, macht sie zu einem sicheren Hafen, dessen Wert unserer Ansicht nach steigen dürfte", resümierte er./ck/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2025 / 22:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2025 / 22:42 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,11 % und einem Kurs von 123EUR auf Tradegate (07. April 2025, 12:42 Uhr) gehandelt.