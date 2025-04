Integral Metals leitet die Phase-1-Exploration auf dem Projekt KAP in Zusammenarbeit mit GeoCraft Geological Services ein

Calgary, Alberta, 7. April 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das „Unternehmen“ oder „Integral“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma GeoCraft Geological Services Corp. („GeoCraft“) mit der Durchführung der Phase-1-Explorationsaktivitäten auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt KAP in der Region Sahtu in den Mackenzie Mountains (Nordwest-Territorien, Kanada) beauftragt hat. Diese erste Phase bildet die Grundlage für gezielte Bohrungen, die im weiteren Verlauf dieses Jahres geplant sind. Besonderes Interesse besteht daran, den historischen Explorationsarbeiten genauer nachzugehen, die eine Zink-Blei-Mineralisierung, einschließlich hoher Gehalte an Gallium und Germanium, kritische Metalle, die für ihre Rolle in der Hochleistungselektronik und Technologien für erneuerbare Energien bekannt sind, nachgewiesen haben.

„Wir freuen uns sehr, die Phase-1-Exploration auf dem Projekt KAP gemeinsam mit dem erfahrenen Team von GeoCraft in die Wege zu leiten“, so Paul Sparkes, CEO von Integral Metals.

Zu den geplanten Aktivitäten im Rahmen von Phase 1 gehört die erneute Protokollierung historischer Bohrkerne zur Erstellung modernisierter lithologischer Beschreibungen, in die Daten aus früheren Explorationskampagnen einfließen werden. GeoCraft wird außerdem eine vorläufige Kernreferenzbibliothek erstellen und repräsentative Kernproben der wichtigsten lithologischen Einheiten für eine Analyse ihrer physikalischen Eigenschaften im Labor auswählen. Sie sollen unter anderem Untersuchungen auf magnetische Suszeptibilität, Leitfähigkeit und induzierte Polarisation (IP) der Aufladbarkeit und spezifischen Widerstand unterzogen werden. Im Rahmen von Phase 1 werden in Vorbereitung auf künftige Bohrungen erste 3D-Modelle erarbeitet, um erste höffige Ziele abzugrenzen. Außerdem sollen alle Zonen ermittelt werden, für die keine ausreichenden geochemischen Bodendaten vorliegen.

Integral ist nach wie vor der Umsetzung verantwortungsvoller Explorationspraktiken verpflichtet und wird im Rahmen seiner laufenden Explorationsaktivitäten weiterhin proaktiv mit den örtlichen Gemeinden zusammenarbeiten. Weitere Updates werden mit Fortschreiten der Phase-1-Aktivitäten bereitgestellt.