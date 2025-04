Gift of Life Biologics und Cellex Cell Professionals GmbH feiern erfolgreiche Partnerschaft zur Lieferung hochwertiger Ausgangsmaterialien für die Herstellung von Fertigarzneimitteln in der Zell- und Gentherapie

BOCA RATON, Florida, und KÖLN, Deutschland, 7. April 2025 /PRNewswire/ -- Gift of Life Biologics, ein führender Anbieter von hochwertigen zellulären Ausgangsmaterialien in den USA, und Cellex Cell Professionals, eine vertrauenswürdige Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Zell- und Gentherapie (CGT), freuen sich, den anhaltenden Erfolg ihrer seit 2022 bestehenden Zusammenarbeit bekannt zu geben. Die auf hohen Standards und gegenseitigem Vertrauen basierende Partnerschaft hat die Herstellung hochwertiger Endprodukte aus Arzneimitteln unter Verwendung hochspezialisierter Ausgangsmaterialien ermöglicht, die auf die spezifischen Anforderungen der Spender zugeschnitten sind.

Seit Beginn der Zusammenarbeit 2022 hat Gift of Life Biologics stets maßgeschneiderte Ausgangsmaterialien an Cellex Cell Professionals geliefert, die perfekt auf die hochkomplexen Anforderungen der Spender abgestimmt sind. Diese hochwertigen Materialien dienen als entscheidende Grundlage für den Produktionsprozess von Cellex und gewährleisten die Herstellung von innovativen CGT-Produkten, die den behördlichen Standards und den Bedürfnissen der Patienten entsprechen.

„Wir sind begeistert von den Fortschritten, die wir in den letzten Jahren mit Gift of Life Biologics gemacht haben", sagte Carla Kreissig, Managing Director & CMO von Cellex Cell Professionals. „Ihr Engagement, uns mit den hochwertigsten Ausgangsmaterialien zu versorgen, hat wesentlich zu unserem Erfolg beigetragen. Obwohl wir über ein eigenes Sammelzentrum und eine Spenderdatenbank verfügen, um Ausgangsmaterialien zu beschaffen, ist diese Partnerschaft von entscheidender Bedeutung, um alle Anfragen unserer Kunden in Bezug auf Spenderspezifikationen zu erfüllen. Durch unsere Partnerschaft mit Gift of Life Biologics sind wir in der Lage, diesen speziellen Bedarf zu decken und sicherzustellen, dass wir weiterhin lebensverändernde Therapien für die Patienten bereitstellen können, die sie am dringendsten benötigen."