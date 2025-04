EuroStoxx 50 Auf Rebound einstellen! Bis in den Bereich von 5.600 Punkten dauerte die Party an den Aktienmärkten und im EuroStoxx 50 an, bis Mitte Februar sich die Erkenntnis durchsetzte, dass US-Präsident Donald Trump die angekündigten US-Zölle tatsächlich umsetzt. Die Folge waren …