Fokus auf Politik und Zukunftsstrategien der kommunalen IT-Dienstleister (FOTO)

Berlin (ots) - VITAKO, die Bundes-Arbeitsgemeinschaft der kommunalen

IT-Dienstleister, veranstaltete am 3. und 4. April 2025 ihre

Frühjahrs-Mitgliederversammlung in Magdeburg. Die Versammlung fokussierte sich

auf Zukunftsstrategien der kommunalen IT-Dienstleister und die Umsetzung der

föderalen Digitalstrategie. Hochrangige Expert:innen analysierten die Ergebnisse

der Bundestagswahl, die laufenden Koalitionsverhandlungen und deren potenzielle

Auswirkungen auf die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und die

interföderale Zusammenarbeit in Deutschland.



Sören Kuhn, VITAKO-Vorstandsvorsitzender, eröffnete die Versammlung. Martin

Steffen, Geschäftsführer und Repräsentant des Gastgebers und VITAKO

(https://vitako.de/) Mitglieds KID Magdeburg, begrüßte die Anwesenden herzlich

und unterstrich die großen Vorteile und Synergieeffekte, die sich aus der

Zusammenarbeit der kommunalen IT-Dienstleister in der Bundes-Arbeitsgemeinschaft

VITAKO ergeben. Die Veranstaltung erfuhr zusätzliche Unterstützung durch den

Co-Gastgeber Dataport, vertreten durch Dr. Johann Bizer,

VITAKO-Vorstandsmitglied und Vorstandsvorsitzender von Dataport.







Michael Koß (https://www.leuphana.de/institute/ipw/personen/michael-koss.html) ,

renommierter Politikwissenschaftler der Leuphana Universität Lüneburg, sowie

Vorsitzender der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft ( DVPW

(https://www.dvpw.de/) ). Mit scharfsinniger Analyse beleuchtete er die

Ergebnisse der Bundestagswahl, die aktuellen Koalitionsverhandlungen und deren

mögliche Konsequenzen für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung in

Deutschland sowie die Auswirkungen auf die Verbandsarbeit von VITAKO. In seiner

prägnanten Darlegung ging Koß auf die strukturellen Ursachen für die

Polarisierung in Deutschland ein: In der deutschen Gesellschaft fänden sich

dieselben Konflikte wie anderswo. Überraschend sei eher, dass es länger gedauert

habe, bis diese ausbrachen. Das habe viel mit der Grundkonstellation des Kalten

Krieges zu tun, die in Deutschland sehr lange die politische Mitte geprägt hat.

Heute sei Regieren in Deutschland in der europäischen Normalität angekommen, und

das mache es nicht einfacher, erst recht unter den Bedingungen eines

verhandlungsintensiven Föderalismus.



Lars Hoppmann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und geschäftsführender

Vorstand von VITAKO, präsentierte Strategiemeilensteine für die kommenden Jahre:

"Unser Ziel ist es, die Position von VITAKO als zentraler Akteur in der

digitalen Transformation der öffentlichen Verwaltung weiter zu stärken. Wir Seite 2 ► Seite 1 von 2





Ein Programmpunkt der Veranstaltung waren Vortrag und Diskussion von Prof. Dr.Michael Koß (https://www.leuphana.de/institute/ipw/personen/michael-koss.html) ,renommierter Politikwissenschaftler der Leuphana Universität Lüneburg, sowieVorsitzender der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft ( DVPW(https://www.dvpw.de/) ). Mit scharfsinniger Analyse beleuchtete er dieErgebnisse der Bundestagswahl, die aktuellen Koalitionsverhandlungen und derenmögliche Konsequenzen für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung inDeutschland sowie die Auswirkungen auf die Verbandsarbeit von VITAKO. In seinerprägnanten Darlegung ging Koß auf die strukturellen Ursachen für diePolarisierung in Deutschland ein: In der deutschen Gesellschaft fänden sichdieselben Konflikte wie anderswo. Überraschend sei eher, dass es länger gedauerthabe, bis diese ausbrachen. Das habe viel mit der Grundkonstellation des KaltenKrieges zu tun, die in Deutschland sehr lange die politische Mitte geprägt hat.Heute sei Regieren in Deutschland in der europäischen Normalität angekommen, unddas mache es nicht einfacher, erst recht unter den Bedingungen einesverhandlungsintensiven Föderalismus.Lars Hoppmann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und geschäftsführenderVorstand von VITAKO, präsentierte Strategiemeilensteine für die kommenden Jahre:"Unser Ziel ist es, die Position von VITAKO als zentraler Akteur in derdigitalen Transformation der öffentlichen Verwaltung weiter zu stärken. Wir