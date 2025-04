Börsen-Crash: Ed Slott & Ric Edelman – "Bleibt cool und verkauft nicht"

"Es ist nichts verloren, solange man nicht in Panik gerät und verkauft", so Fianzexperte Ed Slott.

Laut Bloomberg wurden bis Donnerstagmorgen rund 1,7 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung im S&P 500 vernichtet. Die Verlustserie ging auch am Freitag und Montag weiter, insgesamt mit Abgaben von inzwischen rund 6,5 Billionen US-Dollar. Aber:

Da Trump seit Monaten angekündigt hatte, Zölle zu erheben, "kann nun wirklich niemand behaupten, von dieser Nachricht überrascht worden zu sein", ergänzte Ric Edelman – Gründer von Edelman Financial Engines und heute Vorsitzender des Digital Assets Council of Financial Professionals – in einer E-Mail gegenüber Thinkadvisor. "Und ebenso wenig sollte man überrascht sein über die Reaktion des Marktes. Wenn man wusste, dass es kommen würde, und trotzdem vorab nicht verkauft hat, dann sollte man erst recht jetzt nicht verkaufen."

Edelman betonte weiter:

Wer investiert bleibt, hat sich bewusst dafür entschieden – und sollte nun auch zu dieser Entscheidung stehen. Alles andere wäre nichts weiter als ’tief verkaufen‘ – und das ist ein sicherer Weg in die finanzielle Katastrophe.

Man dürfe dabei nicht vergessen: "Der Markteinbruch ist eine direkte Reaktion auf eine politische Entscheidung des Präsidenten. Und genauso wie diese Entscheidung die Kurse zum Fallen bringt, wird eine spätere Rücknahme – die unausweichlich ist – sie wieder steigen lassen", so Edelman. "Man steckt jetzt mitten im Absturz. Deshalb: Geduld – und nutzen Sie diese Phase vielleicht sogar als riesige Kaufgelegenheit."

Slott erklärte mit Blick auf die Zukunft:

Die Märkte erholen sich im Laufe der Zeit. Sie reagieren grundsätzlich schlecht auf Unsicherheit – und genau dort befinden wir uns jetzt: im unbekannten Terrain.

"Der Kurseinbruch ist natürlich beunruhigend", räumte er ein. "Aber das Schlimmste, was man jetzt tun kann, ist emotional zu reagieren, drastische Entscheidungen zu treffen oder seine langfristige Strategie über Bord zu werfen. Warten Sie, bis sich die Lage beruhigt – und das wird sie –, denn der Markt lässt solche Zustände nicht lange zu. Es stehen zu viele Interessen auf dem Spiel. Und das wird letztlich korrigiert."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

