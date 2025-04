Warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für den "Sell-the-Rip" ist!

"Ich denke, dies wird ein `Sell-the-Rip´-Umfeld, nicht ein `Buy-the-Dip´-Umfeld. Und ich wünschte, es wäre nicht so", sagt Josh Brown im RiskReversal Media-Podcast. Sell the Rip bedeutet, nach einem schnellen Preisanstieg Vermögenswerte zu verkaufen, um Gewinne zu realisieren, bevor ein möglicher Rückgang erfolgt.

Vorsicht vor Bärenmarktrallyes

"Das, was ich den Leuten mitgeben möchte, ist, dass sie wissen müssen, was für ein Investor sie jetzt sind. Damit sie nicht auf Nebenschauplätze verlieren oder Spiele spielen, für die sie nicht ausgerüstet sind. Wenn Sie Swing-Trader oder taktisch veranlagt sind, ist dies ein großartiges Umfeld für Sie. Wenn Sie das nicht sind, versuchen Sie nicht, es zu lernen", warnt Brown. "Spielen Sie das Spiel, das Sie spielen sollen, und für die meisten Menschen sollte das kein Spiel sein. Aber ich denke, dies wird ein großartiges Umfeld für den Handel sein. Nicht jeder, der investiert ist, ist ein Trader."

Wechsel zu "Risk Off"

Ritholtz hat sein "Goaltender"-Taktikmodell zu Beginn dieser Woche auf eine risikoärmere Position umgestellt, berichtet Brown und deutet an, dass die regelbasierte Strategie in beide Richtungen weiter angepasst werden könnte.

"Am Montag, zum ersten Mal seit 17 Monaten, verlangt das taktische Modell, dass wir Risk Off gehen. Wir waren von Oktober 2023 bis Montag zu 100 Prozent in Aktien investiert, und jetzt sind wir zu 40 Prozent in großen US-Aktien und zu 60 Prozent in T-Bills (Treasury Bills, kurzfristige Schuldtitel)", sagt Brown im Podcast.

"Das könnte sich umkehren", fügt er hinzu. "Vielleicht ändert sich das Marktumfeld, und wir müssen wieder etwas Aktienexposition aufbauen, oder vielleicht verschlechtert sich die Lage, wird schlimmer und wir müssen noch mehr Risk Off gehen. Ich weiß es nicht."

"Ich kann Ihnen nicht sagen, was wir im Mai oder Juni tun müssen. Und das ist es, worum es bei Trendfolge geht. Es geht nicht ums Vorhersagen, sondern ums Reagieren auf die aktuellen Bedingungen und das möglichst effizient zu tun", meint Brown.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

