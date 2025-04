Goliath Resources - Analysten gehen von 10 Mio. Unzen Gold aus

Die Experten von Zacks Small-Cap Research verfolgen bereits seit Längerem die Aktie des kanadischen Goldexplorers Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT). Sie sehen die faire Bewertung des Unternehmens von CEO Roger Rosmus in einem vor Kurzem erstellten Bericht bei 3,54 CAD je Aktie. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Research-Berichts bedeutete das ein Kurspotenzial von mehr als 117%.

Ausgehend vom aktuellen Kurs, der angesichts der Trumpschen Zollpolitik und der weltweit schwachen Märkte ebenfalls zurückgekommen ist, bietet sich potenziellen Investoren nun ein Aufwärtspotenzial von rund 155%. Und bei Zacks ist man der Ansicht, dass das Abwärtspotenzial angesichts eines ganzjährigen, positiv zu erwartenden Newsflows begrenzt ist.

Als entscheidende Faktoren für ein mögliches Investment in Goliath bzw. deren Surebet-Entdeckung führen die Analysten unter anderem an, dass Surebet weiterhin beständig wachse. Zahlreiche in Schichten übereinander liegende Adern und die hochgradige Zone Bonanza würden in einem Gebiet von 1,8 Quadratkilometern exzellente Kontinuität aufzeigen. Das Ausmaß der bekannten Mineralisierung nehmen nach wie vor zu und das System bleibe in viele Richtungen offen, was das Potenzial aufzeige, die erwartete Ressource zu erweitern. Ein weiterer Hinweis von Zacks: Alle 243 von Goliath bisher durchgeführten Bohrungen seien auf Goldmineralisierung gestoßen und 92% (!) der Bohrlöcher hätten sichtbares Gold aufgewiesen. Das, so die Experten, erhöhe das Vertrauen in die Modellierung einer Ressource beträchtlich.

Komme hinzu, erklärten die Analysten weiter, dass auch in der Tiefe, in der so genannten Deep Zone, hochgradige Mineralisierung angetroffen worden sei, womit sich andeute, dass das Goldsystem viel größer sein könnte als zunächst gedacht. Zudem habe Goliath jetzt auch in intrusionsbedingten Dämmen hochgradige Goldvererzung nachgewiesen, die auf ein Reduced Intrusion-Related Goldsystem (RIRG) hindeute – und damit auf eine Annäherung an eine signifikante Goldquelle.

Anhaltendes Wachstum, weitere Entwicklungen

Wie die Experten von Zacks erklären, werde sich Goliath mit seinen Bohrungen im Jahr 2025 auf die Tiefenausdehnung und seitliche Erweiterung seiner Entdeckung konzentrieren, um die Wirtschaftlichkeit des Goldsystems noch ausführlicher zu bestimmen. Dabei spiele dem Unternehmen in die Karten, dass das Projekt im berühmten Goldenen Dreieck von British Columbia liege, einer Bergbauregion von Weltklasse, die für ihre hochgradigen Goldlagerstätten bekannt sei.

Laut Zacks, besteht bei Goliath erhebliches Aufwärtspotenzial. Die Kombination aus nachgewiesenermaßen hochgradigen Vererzungsabschnitten, einer hohen Kontinuität der Mineralisierung sowie anstehender Expansionsbohrungen mache Goliath Resources zu einer hochwertigen Gelegenheit, so die Analysten.

Zukünftige Ressource von 10 Mio. Unzen angenommen

Angesichts einer schnellen Ausweitung der Mineralisierung, außergewöhnlich hochgradiger Ergebnisse und in naher Zukunft anstehende,r potenziell positiver Entwicklungen stelle das Surebet-Projekt eine äußerst interessante Investition auf dem Goldexplorationsmarkt dar, heißt es weiter. Zacks geht in seiner Bewertung der Goliath-Aktie von einer Ressource (Bohrungen bis Ende 2024) von 10 Millionen Unzen Gold aus. Das Kursziel der Analysten basiert dann auf einem um 1% abgezinsten In-situ-Wert dieser geschätzten umrissenen und erwarteten Unzen Goldäquivalent auf dem Projekt, sodass man den Wert der Goliath-Aktie bei 3,54 CAD sieht.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.