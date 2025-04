Huawei als Leader im Gartner® Magic Quadrant(TM) 2025 für Data Center Switching anerkannt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Gartner hat seinen Magic Quadrant 2025 für

Data Center Switching veröffentlicht, in dem Huawei als Leader anerkannt wurde.

Vor allem bei der "Vollständigkeit der Vision" ist Huawei am weitesten vorne

platziert.



Im Jahr 2025 wird Huawei sein Rechenzentrumsnetzwerk in den folgenden drei

Bereichen weiter verbessern:









Im Zuge der Weiterentwicklung von KI-Technologien und Cloud-Architekturen

unterliegen die Netzwerke von Rechenzentren einem erheblichen Wandel. Die

aktualisierte Xinghe Intelligent Fabric Solution von Huawei basiert auf einer

dreischichtigen Architektur: AI Brain, AI Connection und AI NEs.



- AI Brain: Die exklusive digitale Netzwerkkarte und das große Netzwerkmodell

NetMaster von Huawei erleichtern die automatisierte Prozessbereitstellung, die

integrierte Netzwerksicherheitssimulation und die automatische Behebung von 80

% der Fehler, wodurch die O&M-Effizienz erheblich verbessert wird.

- AI Connection: Der innovative NSLB-Algorithmus (Network Scale Load Balancing)

optimiert die Pfadplanung, beseitigt Leistungsengpässe und steigert die

Effizienz des KI-Trainings um über 10 %. Darüber hinaus sorgen die dreistufige

iReliable-Zuverlässigkeitstechnologie und die Kanal-Verlustresistenz der

optischen Module für unterbrechungsfreie Dienste.

- AI NEs: Durch den Einsatz von Switches der CloudEngine-Serie und optischen

StarryLink-Modulen implementiert Huawei eine hochpräzise Verkehrserkennung und

eine visualisierte Überwachung von Paketverlusten und Verzögerungen im

Netzwerk.



Neue Switches der CloudEngine-Serie



Huawei hat mit der CloudEngine XH9330 den branchenweit dichtesten festen

128*800GE-Ethernet-Switch und mit der CloudEngine XH9230 den weltweit ersten

flüssigkeitsgekühlten festen 128*400GE-Switch eingeführt. Mit einer

branchenführenden Anzahl von High-Density-Ports sind diese Switches in der Lage,

die Skalierbarkeitsgrenzen von KI-Clustern zu überschreiten. Darüber hinaus

ermöglicht die Huawei-eigene iFlashboot-Technologie ein kontinuierliches

Training auch bei anormalen Neustarts und Upgrades.



Optische StarryLink-Module



Auf dem MWC 2025 stellte Huawei seine optischen StarryLink-Module für den

Netzwerkbereich in Rechenzentren vor, die drei Kernfunktionen bieten:



- Spanning: Huawei verwendet einen einzigartigen Algorithmus zur Kopplung

optischer Pfade, um die Verteilung der Signalleistung zu steuern und zu

optimieren und so eine maximale Übertragungsleistung zu gewährleisten. Dadurch Seite 2 ► Seite 1 von 2





