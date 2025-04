Bernstein kapituliert bei General Motors – Zölle zerstören Aussichten!

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu General Motors Co.!

Handelszölle lasten schwer

Den Ausschlag für die negative Neubewertung gibt eine Entscheidung aus dem Weißen Haus. Präsident Donald Trump hat neue Importzölle von 25 Prozent auf alle Fahrzeuge angekündigt, die nicht vollständig in den USA gefertigt wurden. Analyst Roeska sieht darin einen deutlichen Rückschlag für die Gewinnentwicklung bei GM.

"Mit dieser zusätzlichen Klarheit ist die Perspektive für GM eindeutig negativ", schreibt Roeska in seiner aktuellen Analyse. Er betont, dass selbst unter konservativen Annahmen – also bei einer Zollauslegung, die nur Nicht-USMCA-Staaten betrifft – die Belastung erheblich sei. Sollte eine striktere Auslegung des "U.S. Content"-Kriteriums erfolgen, könnten sich die Auswirkungen sogar verdoppeln.

Zudem verweist Roeska auf eine nachlassende Konsumlaune in den USA. In Kombination mit den zusätzlichen Kosten durch die Zölle könnte dies nicht nur die Gewinne belasten, sondern auch geplante Aktienrückkäufe auf Eis legen.

Gewinnwarnung erwartet – Lichtblick frühestens ab Mitte 2026

"Wir rechnen damit, dass GM seine Prognose senkt und den Fokus auf Liquiditätssicherung legt. Die Gewinne dürften in den kommenden Quartalen weiter zurückgehen", so der Bernstein-Analyst. Eine mögliche Erholung sieht er erst bis zum zweiten Quartal 2026 – dann könnten erste Gegenmaßnahmen Wirkung zeigen und sich die Stimmung der Verbraucher wieder aufhellen.

Die GM-Aktie steht ohnehin bereits unter Druck. Seit Jahresbeginn hat das Papier rund 17 Prozent an Wert verloren. Bernstein geht davon aus, dass der aktuelle Abschwung nicht nur konjunkturell bedingt ist, sondern strukturelle Schwächen offenlegt – etwa bei der internationalen Fertigungstiefe und der Fähigkeit, kurzfristig auf geopolitische Risiken zu reagieren.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





