Volatilitätsindex nähert sich Paniklevel: Niveau vergleichbar mit 2020 und 2008!

Laut Sören Hettler, Analyst bei der DZ Bank, spiegelt sich die Nervosität der Anleger auch deutlich in den Volatilitätsindikatoren wider. Der Volatilitätsindex für den DAX habe aktuell den höchsten Stand seit etwa drei Jahren erreicht. In den Vereinigten Staaten kletterte der VIX sogar auf ein Niveau, das zuletzt nur während der Corona-Krise im Jahr 2020 und während der globalen Finanzkrise 2008 überschritten wurde:

"Weitere Rückschläge lassen sich für die kommenden Tage und Wochen keineswegs ausschließen", warnt Hettler. Erste charttechnische Unterstützung könnte der DAX im Bereich um 18.400 Punkte finden – dort prallte der Index bereits zu Wochenbeginn von einer Verkaufswelle ab. Fällt der Euro Stoxx 50 deutlich unter die Marke von 4.500 Punkten, könnte die nächste Haltelinie erst knapp über 4.000 Punkten liegen. Beim S&P 500 liegt ein relevanter Unterstützungsbereich laut DZ Bank erst bei etwa 4.600 Punkten, falls die Marke von 5.000 Punkten unterschritten wird.

Auch wenn sich die Kurse stabilisieren sollten, erwartet Hettler anhaltende Schwankungen. Die politischen Signale aus Washington seien schlicht zu schwer kalkulierbar. "Aus wirtschaftlicher Sicht erscheint das Vorgehen des Weißen Hauses irrational – sowohl für die Vereinigten Staaten als auch für den Rest der Welt", so der Analyst.

Ob London, NYSE oder NASDAQ Bei SMARTBROKER+ können Sie von einer riesigen Titelauswahl profitieren.

Trotz der angespannten Lage mahnt Hettler zur Besonnenheit. Rückblickend sei die schlechte Stimmung an den Finanzmärkten nach vergleichbaren Schocks häufig nur von kurzer Dauer gewesen. Innerhalb weniger Monate sei aus Pessimismus häufig wieder Zuversicht erwachsen – vorausgesetzt, Trump rücke von seiner konfrontativen Linie ab und finde zurück in die Rolle des Dealmakers. Auch wenn diese Wende momentan schwer vorstellbar sei, mehren sich die Signale, dass der Druck auf den Präsidenten wächst.

Einige Stimmen aus Trumps Umfeld hätten sich bereits gegen die Zölle ausgesprochen. Zudem häuften sich Durchhalteparolen des Präsidenten, was laut Hettler darauf hindeute, dass Trump den Unmut seiner Anhänger spüre. Schließlich würden fallende Aktienkurse die private Altersvorsorge belasten – und die Hoffnung auf sinkende Preise sei zuletzt in eine Inflationsrate von fünf Prozent umgeschlagen.

Anleger sollten trotz der Unsicherheit langfristig denken. "In der Vergangenheit war es ratsam, in schwierigen Marktphasen Ruhe zu bewahren", so Hettler. Wer panisch aussteigt, verpasst oft die Gelegenheit zum Wiedereinstieg. Aktien seien und blieben ein langfristiges Investment – und böten auf lange Sicht deutlich höhere Renditen als die meisten Alternativen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion