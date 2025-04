UBS belässt Deutsche Bank auf 'Buy' - Ziel 20 Euro

toller schrieb 04.04.25, 10:13

Ach diese Bonus- Diskussion, schau dir mal die deutsche Telekom an. Die haben jetzt zusätzlich zu dem t-mobile ceo noch einen coo eingestellt, um den CEO etwas zu entlasten, der natürlich nicht weniger Geld bekommt. Der neue coo bekommt circa 9 Millionen $ inklusive Aktienpakete etc. + bonusmöglichkeiten +32 Heimflüge in der first Class für sich und seine ganze Familie. Schon ein Gastpaket kostet ne weitere Millionen weil der natürlich Lufthansa oder united fliegen wird und nicht Discover oder Condor.



Die boni sind auf die menge der Aktien umgelegt tatsächlich total vernachlässigbar. Letztenendes muss man das große Bild sehen, es sind ja nicht nur die Boni an die Vorstandsetage, sondern auch an Führungskräfte und Mitarbeiter, die dadurch zusätzlich motiviert werden. Das ist schon alles okay solange das Ergebnis stimmt. Und tatsächlich war bei der Deutschen Bank und auch bei der commerzbank in den letzten Quartalen. Das Ergebnis sehr gut. Und das ist auch anders laufen kann sieht man ja auch beim Vorstand, ich meine, dass einer der Vorstände tatsächlich nicht den vollen Bonus bekommen hat, wegen nicht Erfüllung der Ziele.



Als Aktionär hast du viel mehr davon, dass die Aktie ein Euro steigt, als dass durch den Verzicht von einem Teil der Boni 1 Cent Ergebnis mehr gemacht wird.