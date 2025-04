Nuways belässt Borussia Dortmund auf 'Buy' - Ziel 5,20 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Nuways hat die Einstufung für Borussia Dortmund auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,20 Euro belassen. Zehn Wochen vor Beginn der ersten Klub-Weltmeisterschaft mit 32 Mannschaften in den USA habe die Fifa endlich Details zur Preisgeldverteilung veröffentlicht, schrieb Analyst Philipp Sennewald in einer am Montag vorliegenden Studie. Für den BVB rechnet er mit einem Gesamtpreisgeld von etwa 51 Millionen US-Dollar./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2025 / 07:50 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2025 / 07:50 / MESZ