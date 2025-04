Frequentis hat sich als führender Nischenplayer in der Cybersicherheit etabliert

Cyberattacken – eine globale Herausforderung

Voraussichtlich 15,6 Billionen US-Dollar, so hat eine aktuelle Studie des IT-Marktforschungskonzerns Gartner berechnet, werden die durch Cyberattacken verursachten globalen Kosten bis 2029 erreichen. Um sich dagegen zu schützen, werden sich die weltweiten Ausgaben der Endnutzer in diesem Jahr auf rund 212 Milliarden US-Dollar belaufen. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Anstieg um 15,1 Prozent.

Bei Frequentis hat sich die Produktentwicklung in den letzten zehn Jahren auf die Cybersicherheit als zentrales Thema für sicherheitskritische Systeme und Sicherheitsarchitekturen eingestellt. „Cybersecurity beginnt in der Softwarenentwicklung, weil die Schwachstellen früh identifiziert werden müssen“, meint Karl Wannenmacher, der bei Frequentis als CTO verantwortlich für die Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie Supply-Chain und Security ist. Als Beispiel für ein solches Produkt nennt er den Session Border Controller, also eine Netzwerkkomponente, die verschiedene interne und externe IP-basierende Netzwerke miteinander verbindet. „Diese Querschnitts-Komponente ist als Standardlösung bei Frequentis in allen Geschäftsbereichen einsetzbar, um IT-Systeme nach außen abzusichern“, erläutert der Frequentis-Vorstand.

Cybersicherheit als Basis für die Produktentwicklung

Bei Frequentis muss das Design der Softwareprodukte von Beginn an auf die Sicherheit gegenüber Cyberkriminalität ausgerichtet sein. Unter der Anforderung „Secure by design and secure by default” hat das Wiener Unternehmen vor über zehn Jahren damit begonnen, toolunterstützt den Code von Produkten und Lösungen kontinuierlich zu scannen und zu analysieren. Zusätzlich stehen firmeninterne Incident Response Teams zur Verfügung, die kontinuierlich Meldungen über Security-Schwachstellen in Zukauf- und Open-Source-Komponenten wie Betriebssystemen verfolgen, die Produktteams informieren und sie bei der Adressierung dieser Schwachstellen unterstützen.

