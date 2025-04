Rahmenverträge bei der Gebäudeversicherung - sinnvoll oder nicht? Versicherungsmakler Salvatore D'Orio von der D'Orio Versicherungsmakler GmbH klärt auf (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Bei Gebäudeversicherungen für mehrere Objekte kommen

schnell hohe Versicherungsbeiträge zusammen - in bestimmten Fällen können

Rahmenverträge hier große Einsparpotentiale bieten. Wann sie sich aber wirklich

lohnen, wie Hausverwalter und Immobilieninvestoren Zugang erhalten und in

welchen Fällen Einzelverträge die bessere Wahl sind, verrät Salvatore D'Orio von

der D'Orio Versicherungsmakler GmbH in diesem Artikel.



Ob Brand, Rohrbruch oder Sturmschaden - wer Immobilien besitzt, sollte diese im

Rahmen einer Gebäudeversicherung umfassend absichern, um im Schadensfall auf der

sicheren Seite zu stehen. Vor allem Hausverwalter und Immobilieninvestoren mit

größeren Beständen stehen hier vor der Herausforderung, einen zuverlässigen

Schutz zu bestmöglichen Konditionen zu finden. Schnell stellt sich die Frage, ob

dabei auf Rahmenverträge gesetzt werden sollte und welche Voraussetzungen

gegebenenfalls erfüllt werden müssen, um diese in Anspruch nehmen zu können.

"Meine Erfahrung zeigt, dass das Thema Rahmenverträge bei Versicherungen stark

polarisiert", verrät Salvatore D'Orio von der D'Orio Versicherungsmakler GmbH.

"Der Grund dafür ist, dass viele Menschen nicht umfassend über diese

Vertragsart, ihre Möglichkeiten sowie die speziellen Vor- und Nachteile

informiert sind."







Rahmenvertrag sinnvoll ist oder nicht. Während er in einigen Fällen enorme

Vorteile bietet, erhalten Versicherungsnehmer in anderen Fällen mit

Einzelverträgen bessere Konditionen", fährt der Versicherungsmakler fort. Als

Gründer und Geschäftsführer der D'Orio Versicherungsmakler GmbH hat er sich auf

die Entwicklung individueller Versicherungslösungen für Hausverwalter und

Immobilieninvestoren spezialisiert. Mit einer Rundum-Dienstleistung und

lückenlosem Service verfolgen Salvatore D'Orio und sein Team das Ziel, ihre

Kunden nachhaltig zu entlasten - dabei setzen sie auf eine vertrauensvolle und

partnerschaftliche Zusammenarbeit. Aus jahrelanger Erfahrung weiß der

Versicherungsmakler, wann Rahmenverträge bei der Gebäudeversicherung profitabel

sind und welche Optionen es gibt.



Salvatore D'Orio: Pro und Contra von Versicherungsrahmenverträgen



Im Versicherungsbereich gibt es verschiedene Arten von Rahmenverträgen. Während

Vermittler oder Makler beispielsweise mit der Versicherungsgesellschaft einen

Rahmenvertrag für Gebäudeversicherungen haben, können Eigentümer von

Mehrfamilienhäusern auch eigene Rahmenverträge abschließen. Letzteres ist

sinnvoll, wenn es sich um eine Hausverwaltung oder Eigentümer mit einem größeren

Immobilienbestand handelt. Die Vorteile von Rahmenverträgen sind dabei für alle Seite 2 ► Seite 1 von 2





"Tatsächlich hängt es immer von den individuellen Bedingungen ab, ob einRahmenvertrag sinnvoll ist oder nicht. Während er in einigen Fällen enormeVorteile bietet, erhalten Versicherungsnehmer in anderen Fällen mitEinzelverträgen bessere Konditionen", fährt der Versicherungsmakler fort. AlsGründer und Geschäftsführer der D'Orio Versicherungsmakler GmbH hat er sich aufdie Entwicklung individueller Versicherungslösungen für Hausverwalter undImmobilieninvestoren spezialisiert. Mit einer Rundum-Dienstleistung undlückenlosem Service verfolgen Salvatore D'Orio und sein Team das Ziel, ihreKunden nachhaltig zu entlasten - dabei setzen sie auf eine vertrauensvolle undpartnerschaftliche Zusammenarbeit. Aus jahrelanger Erfahrung weiß derVersicherungsmakler, wann Rahmenverträge bei der Gebäudeversicherung profitabelsind und welche Optionen es gibt.Salvatore D'Orio: Pro und Contra von VersicherungsrahmenverträgenIm Versicherungsbereich gibt es verschiedene Arten von Rahmenverträgen. WährendVermittler oder Makler beispielsweise mit der Versicherungsgesellschaft einenRahmenvertrag für Gebäudeversicherungen haben, können Eigentümer vonMehrfamilienhäusern auch eigene Rahmenverträge abschließen. Letzteres istsinnvoll, wenn es sich um eine Hausverwaltung oder Eigentümer mit einem größerenImmobilienbestand handelt. Die Vorteile von Rahmenverträgen sind dabei für alle