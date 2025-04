BVB für den Rest der Saison ohne Schlotterbeck

crox3 schrieb heute 13:08

Es freut mich , das solcher optimismus vorherrscht, die geballte rechenkraft einer ki meldet folgende chanchen, ohne/mit unterstützung pokalsieg stuttgart:

conferenceleague 40%/45%

europa league 19%/25%

championsleague 4,77%

zusätzlich fast genau so hoch mit 4,5% der eigene cl-sieg



die rosarote vereinsbrille verdeckt doch den blick auf einiges, was man nicht wahr haben will

aber es ist noch nicht alles verloren