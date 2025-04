140 Mitarbeiter von Autozulieferer Voit können in Transfergesellschaft wechseln

ST. INGBERT (dpa-AFX) - Beim Autozulieferer Voit im saarländischen St. Ingbert steht ein deutlicher Personalabbau an. Darüber wurden jetzt die Mitarbeiter informiert, nachdem Voit Anfang des Jahres nach einer überraschend gescheiterten Übernahme durch ein chinesisches Unternehmen Insolvenz angemeldet hatte. Nach Gewerkschaftsangaben sollen 140 Personen, die arbeitsfähig sind und eventuell arbeitslos würden, ein Angebot erhalten, zum 1. Mai in eine Transfergesellschaft zu wechseln. Fakt sei, dass sich die Zahl der derzeit 930 Beschäftigten auf zukünftig etwa 740 reduziere. Darin seien auch Eigenkündigungen und Übergänge in Rente enthalten.

"Es ist davon auszugehen, dass all denjenigen, die nicht in die Transfergesellschaft wechseln, ordnungsgemäß ihrer Fristen durch den Arbeitgeber gekündigt wird", teilte der 1. Bevollmächtigte der IG Metall Saarbrücken, Patrick Selzer, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Ausspruch der Kündigung erfolge bis zum 30. April. Aufgrund des Insolvenzrechtes betrage die Kündigungsfrist maximal drei Monate.