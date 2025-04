Achterbahnfahrt: US-Indizes brechen Erholung ab und crashen weiter

Zunächst sah es nach einem weiteren schwarzen Tag an der Wall Street aus. Nachdem die US-Indizes erst deutlich im Minus starteten kam, das Gerücht auf, Donald Trump erwäge eine Aussetzung der Strafzölle für 90 Tage. Sprunghaft stieg die Laune der US-Anleger wieder an, bis das Weisse Haus das Gerücht offiziell als "Fake News" bezeichnete und schon war die Freude erst einmal verflogen.

So dürfte Achterbahnfahren für Anleger keinen Spaß machen. Immer wenn sich die US-Indizes ins Plus gekämpft haben, sorgt eine Nachricht aus der Regierung dafür, dass sie wieder abtauchen. Es hat fast den Anschein, als ob US-Präsident Trump keine grünen Kurse an der Wall Street mag.

So schnell wollten sich die Anleger aber auch nicht geschlagen geben und hoben die US-Indizes ein zweites Mal im Tagesverlauf ins Plus. Diese grünen Kurse mussten sich dann mit der Tatsache auseinandersetzen, dass Donald Trump China ein erneutes Ultimatum setzte:

"Gestern hat China Vergeltungszölle in Höhe von 34 Prozent verhängt, zusätzlich zu seinen bereits rekordverdächtigen Zöllen, nicht-monetären Zöllen, illegalen Unternehmenssubventionen und massiven, langfristigen Währungsmanipulationen. Dies trotz meiner Warnung, dass jedes Land, das sich an den USA durch die Einführung zusätzlicher Zölle über den bereits bestehenden, langfristigen Zollmissbrauch unseres Landes hinaus rächt, sofort mit neuen und wesentlich höheren Zöllen konfrontiert wird, die über die ursprünglich festgelegten hinausgehen. Wenn China seine 34-prozentige Erhöhung über seinen bereits langfristigen Handelsmissbrauch hinaus nicht bis morgen, den 8. April 2025, zurücknimmt, werden die Vereinigten Staaten mit Wirkung zum 9. April ZUSÄTZLICHE Zölle in Höhe von 50 Prozent gegen China erheben. Darüber hinaus werden alle Gespräche mit China bezüglich der von ihnen gewünschten Treffen mit uns abgebrochen! Verhandlungen mit anderen Ländern, die ebenfalls Treffen angefragt haben, werden umgehend aufgenommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!"

Klare Ansage!

Damit könnte der kommende Mittwoch erneut zum Schicksalstag für die internationalen Börsen werden. Erst vergangenen Mittwoch hatte Trump mit seinen Strafzöllen den weltweiten Handelskrieg eröffnet. Jetzt könnte die Wochenmitte erneut zur Belastungsprobe für die weltweiten Aktienmärkte werden.

An diesem Tag dürfte nicht nur China mit weiteren 50 Prozent Strafzöllen belegt werden, es könnte auch sein, dass Trump sofort auf die EU losgeht, dann die europäische Staatengemeinschaft will Mittwoch ebenfalls verkünden, wie sie auf die von Trump verhängten Strafzölle reagiert. Genügend Sprengstoff, um die Märkte noch tiefer in den Keller zu drücken.

Die neue Drohung von Trump hat jedenfalls den letzten Anlegern die Lust auf Aktien genommen. Der Dow Jones liegt über 2 Prozent im Minus und der S&P 500 sowie die Technologiebörse Nasdaq sind auf dem Weg ein Minus von zwei Prozent zu erreichen. Nach dem Russell 1000, der Nasdaq, ist der S&P 500 als nächster US-INdex dabei in einen Bärenmarkt abzutauchen. Das macht die Lage nicht einfacher für die Anleger!

Warum Anleger trotzdem nicht in Panik verfallen sollten und wie lange der Bärenmarkt dauern kann, habe ich mit heute in der aktuellen Folge der wallstreetONLINE Börsenlounge erklärt.

