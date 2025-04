Extreme Schwankungen - US-Zollpolitik wirkt weiter

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die rabiate US-Zollpolitik hat an Europas wichtigsten Aktienmärkten zu ungewöhnlich hohen Kursausschlägen in beide Richtungen geführt. Der EuroStoxx 50 stürzte am Montag zu Handelsbeginn bis auf 4540 Punkte ab, was ein Minus von knapp 7 Prozent bedeutete. Anschließend erholte er sich unter Schwankungen und sprang am Nachmittag sogar für kurze Zeit ins Plus. Hintergrund waren Berichte über eine Zollpause gewesen, die allerdings schnell vom Weißen Haus dementiert wurden. Aus dem Handel ging der Leitindex der Eurozone 4,55 Prozent tiefer bei 4.656,41 Punkten.

Außerhalb des Euroraums verlor der Schweizer SMI letztlich 5,16 Prozent auf 11.047,48 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es am Ende um 4,38 Prozent auf 7.702,08 Punkte nach unten./edh/he