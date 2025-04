Aktien Wien Schluss Leitindex ATX verliert wegen Zollängsten weiter deutlich Der Abverkauf am Wiener Aktienmarkt hat sich am Montag fortgesetzt. Anders als an den beiden Vortagen berappelten sich die Kurse nach einem tiefroten Start im Verlauf jedoch ein wenig. Die Lage am Markt bleibt jedoch sehr angespannt und die Kurse …