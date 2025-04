Tesla-Aktie: Kursziel 3.100 USD oder 0,31 USD?

Doch mittlerweile hat ihr Fonds auch wieder über 74 Prozent an Wert verloren, sodass die Gesamtperformance aktuell hinter bekannten Indizes wie dem DAX, dem S&P 500 und dem MSCI World zurückliegt (07.04.2025).

Die amerikanische Analystin und Fondsmanagerin Cathie Wood wurde mit dem Kauf von Tesla -Aktien bekannt und war zwischenzeitlich sehr erfolgreich. So hat ihr ARK-Innovation-ETF von 2014 bis Anfang 2021 um mehr als 668 Prozent zugelegt und damit den breiten Markt deutlich übertroffen.

Cathie-Woods-Simulationsmodell

Der ARK-Innovation-ETF setzt vor allem auf Zukunftstrends wie E-Autos, Bitcoin, Streaming und Präzisionstherapien, die großes Wachstum versprechen, deren Aktien jedoch häufig auch sehr hoch bewertet sind. Während die Cathie-Wood-Strategie von der Nullzins-Phase profitierte, als selbst Wachstumsaktien günstiger als Staatsanleihen waren, hat sich das Blatt während des letzten Inflations- und Leitzinsanstieges komplett gewendet.

An Cathie Woods Aktienbewertungsstil hat sich hingegen nichts verändert. Sie geht weiterhin davon aus, dass die Tesla-Aktie bis 2029 2.000 bis 3.100 US-Dollar erreichen könnte, was einem Anstieg um 789 bis 1.278 Prozent auf eine Marktkapitalisierung von bis zu 10,36 Billionen US-Dollar entsprechen würde.

Zur Berechnung nutzt ARK Innovation ein Modell, das mit bis zu 40 Variablen über eine Million Monte-Carlo-Simulationen durchführt.

Cathy Wood schreibt einen erheblichen Teil des zukünftigen Tesla-Unternehmenswerts dem autonomen Robotaxi- beziehungsweise Ride-Hailing-Service zu. Sie geht davon aus, dass dieser ab 2027 den Konzerngewinn erhöhen wird. Darüber hinaus soll Tesla von einem weiterhin starken Elektrofahrzeugabsatz profitieren, und die Margen sollen dank Skaleneffekten und technologischen Fortschritten deutlich steigen. Teslas Energiespeicherlösungen gelten mit erwarteten Gewinnspannen von etwa 20 bis 25 Prozent als weiterer Wachstumstreiber.

Was passiert, wenn das Wachstum ausbleibt?

Doch dabei gibt es ein Problem, das sehr häufig bei starken Growthwerten auftritt: Ihr Wachstum setzt sich nur in seltenen Fällen wie in der Vergangenheit weiter fort. Fällt es wie aktuell sogar in den negativen Bereich, ist selbst die aktuelle Marktkapitalisierung von 752 Milliarden US-Dollar reine Utopie (07.04.2025).

Teslas Absatzzahlen sind im ersten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf 336.681 eingebrochen. Die durchschnittliche Analystenschätzung lag hingegen bei 377.590 Fahrzeugen und wurde damit massiv verfehlt, während die Konkurrenz in großen Schritten zulegte.

Grund ist das Schlimmste, was einer Marke widerfahren kann. Elon Musk stößt mit seiner Gesinnung und seinem Verhalten in der Bevölkerung auf breite Ablehnung. Die Tesla-Aktie ist unterdessen vom Hoch im Dezember 2024 bereits um mehr als 53 Prozent gefallen (07.04.2025).

Plötzlich ist Tesla nicht mehr ein Unternehmen mit starker Wachstumsfantasie, sondern unter Umständen sogar gefährdet. Die Aktie ist hingegen mit Kurs-Buchwert-Verhältnis 10,56 und Kurs-Gewinn-Verhältnis 110,8 immer noch deutlich überbewertet (07.04.2025).

Die meisten weiteren Analysten sind wie Cathie Wood ebenfalls optimistisch und vergeben ein Kaufrating mit einem durchschnittlichen Kursziel von 346,84 US-Dollar. Doch historisch betrachtet liegen sie mit ihren Einschätzungen meist falsch und passen die Prognosen oft nur der Kursentwicklung an.

Ein weiteres Warnzeichen für die Tesla-Aktie ist ihre sehr hohe Volatilität, die auf eine starke Verunsicherung und Nervosität der Investoren schließen lässt.

Fazit Tesla-Aktie

Cathie Wood geht bei Tesla von sehr optimistischen Wachstumsannahmen aus und ermittelt so einen inneren Wert, der eher einer Illusion gleicht. Tatsächlich ist die Aktie selbst unter der Annahme eines zweistelligen Wachstums deutlich überbewertet .

Wird Elon Musk zum Opfer seiner eigenen Politik? Die Zukunft wird es zeigen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 215,3EUR auf Tradegate (08. April 2025, 08:48 Uhr) gehandelt.





