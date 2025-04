Börsen Update USA - 07.04. - US Tech 100 stark +1,43 %

Der Dow Jones steht bei 38.223,89 PKT und verliert bisher -0,18 %.

Top-Werte: NVIDIA +7,43 %, Amazon +3,96 %, JPMorgan Chase +3,18 %, 3M +3,10 %, Salesforce +2,92 %

Flop-Werte: Nike (B) -4,03 %, The Home Depot -2,58 %, Travelers Companies -2,35 %, Johnson & Johnson -2,28 %, Apple -2,02 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:49) bei 17.636,73 PKT und steigt um +1,43 %.

Top-Werte: AppLovin Registered (A) +11,66 %, Palantir +8,80 %, Micron Technology +7,95 %, Lam Research +7,71 %, NVIDIA +7,43 %

Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -4,45 %, AstraZeneca -3,60 %, The Kraft Heinz Company -2,80 %, MongoDB Registered (A) -2,43 %, O'Reilly Automotive -2,35 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 5.107,86 PKT und steigt um +0,68 %.

Top-Werte: Super Micro Computer +16,00 %, Texas Pacific Land +10,88 %, Dollar Tree +9,16 %, Palantir +8,80 %, GE Vernova +8,13 %

Flop-Werte: Walgreens Boots Alliance -5,85 %, Stanley Black & Decker -4,36 %, Genuine Parts -4,06 %, Nike (B) -4,03 %, Tractor Supply -3,96 %