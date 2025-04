Eine Mittelung des CEO

Während wir uns durch die sich entwickelnde globale Handelslandschaft bewegen, möchte ich unseren Aktionären eine klare Einschätzung darüber geben, wie sich die kürzlich angekündigte Tarifpolitik auf Homerun und unsere Strategie auf dem globalen Markt auswirkt. Die jüngste Ankündigung der Vereinigten Staaten von Amerika, die Einführung eines Basiszolls von 10 % auf alle in die USA eingeführten Waren zu erheben hat, zusammen mit höheren „reziproken“ Zöllen für viele Länder, zu einer erheblichen Volatilität der Kapitalmärkte geführt. Wir möchten unseren Stakeholdern jedoch versichern, dass Homerun gut positioniert ist, um diese Entwicklungen zu bewältigen und potenziell sogar davon zu profitieren.

Gegenwärtiges Handelsumfeld und vorteilhafte Position Brasiliens

Am 2. April 2025 führten die USA weitreichende Zölle auf den globalen Märkten ein, was für viele internationale Unternehmen Unsicherheit geschaffen hat. Inmitten dieser Volatilität gehen mehrere Wirtschaftsanalysten davon aus, dass Brasilien als relativer Gewinner aus dieser veränderten Situation hervorgehen könnte. Während Brasilien mit einem Zollsatz von 10 % auf alle Exporte in die USA belegt wurde, ist dieser Satz deutlich niedriger als die Zölle, die vielen anderen Ländern auferlegt werden, darunter China (34 %), die Europäische Union (20 %) und Südkorea (25 %).

Die brasilianischen Finanzmärkte haben auf diese Entwicklungen positiv reagiert, und der brasilianische Real stieg auf den höchsten Wert seit Oktober 2024. Diese positive Marktreaktion spiegelt die Erkenntnis wider, dass die Handelsbeziehungen Brasiliens mit den USA, die seit 2008 einen Handelsüberschuss mit Brasilien aufweisen, das Hauptgeschäftsland von Homerun im Vergleich zu anderen Märkten, die mit stärkeren Handelsbarrieren konfrontiert sind, vorteilhaft positionieren.

Homeruns strategischer Schutz gegen Auswirkungen von Zöllen

Wir möchten Ihnen hiermit mitteilen, dass jedes unserer sechs Profitcenter aufgrund unserer sorgfältig diversifizierten operativen Struktur strategisch von erheblichen Auswirkungen der Zölle geschützt ist:

1. Verarbeitungsanlage für ultrareinen Quarzsand

Unsere Siliziumdioxid-Aufbereitungsbetriebe in Bahia, Brasilien, produzieren Siliziumdioxid in außergewöhnlicher Qualität mit minimalen Verunreinigungen. Weltweit gibt es nur sehr wenige Hersteller dieses hochwertigen Siliziumdioxids und zwei davon haben ihren Sitz in den USA. Unser Kundenstamm für den ultrareinen Quarzsand von Homerun befindet sich größtenteils in Asien und wird derzeit hauptsächlich mit importiertem Siliziumdioxid beliefert. Daher wird unser in Brasilien hergestelltes Siliziumdioxid (>99,99 % SiO2) nicht direkt dem neuen US/Brasilien-Zollsystem ausgesetzt sein. Unsere Quarzsand-Ressource Belmonte ist eine der weltweit außergewöhnlichsten Lagerstätten hochreinen Quarzsands und ist für unsere äußerst wettbewerbsfähige Position verantwortlich, unabhängig von den neu angekündigten US-Zollregelungen.

2. Solarglasfabrik

Als Pioniere der ersten dedizierten Solarglasfabrik Lateinamerikas in Bahia, Brasilien, sind wir im aktuellen Handelsumfeld außerordentlich gut positioniert. Unser gesamter Kundenstamm der angekündigten Abnehmer besteht aus brasilianischen Unternehmen, die Pläne zur Erweiterung ihrer Produktion angekündigt haben, basierend auf der Einführung neuer 25%iger Zölle auf importierte Solarkomponenten einschließlich Glas, wodurch ein geschützter Inlandsmarkt für unsere geplante Produktion von 5 GWS in einem der weltweit größten Solarmärkte mit ca. 20 GW an Solarmodulinstallationen im Jahr 2024 geschaffen wird.

3. Thermisches Energiespeichersystem Enduring

Unsere Partnerschaft mit dem National Renewable Energy Laboratory (NREL) und dem US-Energieministerium zur Entwicklung des thermischen Energiespeichersystems Enduring gründet auf einer innovativen Zusammenarbeit in den USA. Der Plan für die Vermarktung konzentriert sich auf die Fertigung in den USA und Gerätehersteller in den USA, einschließlich unserer in den USA ansässigen Tochtergesellschaft Homerun Energy (USA). Diese Anfangsproduktion ist genau das, was das neue Zollsystem unter dem Motto „Made in the USA“ fördern soll und gleichzeitig unsere strategische Positionierung bei fortschrittlichen Energielösungen stärkt.

4. Energielösungen und -management

Unser KI-Energiemanagementbetrieb, das durch Homerun Energy (EU) über die Übernahme von Halocell EU eingerichtet wurde, ist in erster Linie in Europa und Nordafrika angesiedelt und sieht Expansionen in Lateinamerika (LATAM), beginnend in Brasilien, vor. Diese geografische Vielfalt bietet einen natürlichen Schutz vor der US-zentrierten Handelspolitik und ermöglicht ein kontinuierliches Wachstum auf diesen Märkten unabhängig von Zollentwicklungen.

5. Perowskit-Solarzellen und fortgeschrittene Werkstoffe

Ebenso haben unsere Perowskit-Technologieinitiativen im Rahmen der Übernahme von Halocell (EU) keine Beziehung zum US-Markt. Dieses auf Europa ausgerichtete Vorhaben bleibt von der US-Zollpolitik unberührt, was eine kontinuierliche Innovation und Marktentwicklung für diese hochmoderne Solartechnologie ermöglicht. Die F&E-Beziehung mit UC Davis konzentriert sich auf die Entwicklung neuer Aufbereitungs- und Verarbeitungsmethoden für Siliziumdioxid und daraus abgeleiteter Materialien, die in der Nähe des brasilianischen Siliziumdioxid-Betriebs des Unternehmens eingesetzt werden können.

6. Solarmodule

An unseren Initiativen zur Entwicklung von Solarmodulen sind ausschließlich brasilianische Partner beteiligt, sodass dieses aufstrebende Profitcenter vollständig auf dem großen brasilianischen Solarmarkt positioniert ist. Mit den verbesserten Steueranreizen in Brasilien für Unternehmen, die inländische Produkte im Solarsektor herstellen, erwarten wir eine gestärkte Wettbewerbsposition bei der Entwicklung dieses Geschäftssegments.

Brasiliens neuer Vorteil im Welthandel

Die Reuters-Analyse deutet darauf hin, dass Brasilien im Zuge der Veränderungen im aktuellen Handelsumfeld zu einem begünstigten Land werden könnte. In der Vergangenheit haben brasilianische Rohstoffe während früherer Handelskonflikte zwischen den USA und China (2018–2020) eine erhöhte Nachfrage erfahren, da sich der Handel von den USA nach Brasilien verlagerte, was sich positiv auf die Exporte wichtiger Rohstoffe auswirkte. Wie die Ökonomen Iana Ferrao von BTG Pactual bemerkten, „könnten einige Sektoren in Brasilien mit erhöhten anderen Ländern auferlegten Zöllen einen relativen Wettbewerbsvorteil erlangen.“

Die ausgewogenen Handelsbeziehungen Brasiliens mit den USA bieten einen zusätzlichen Schutz, da die USA seit 2008 einen Handelsüberschuss mit Brasilien erzielt haben, der im letzten Jahr 253 Millionen $ bei einem bilateralen Handelsvolumen von über 80 Milliarden $ erreichte. Dieses etablierte Handelsgleichgewicht macht es für Brasilien weniger wahrscheinlich, mit eskalierenden Handelsschranken konfrontiert zu werden, als für Länder mit umstritteneren US-Handelsbeziehungen.

Strategische Positionierung für die Zukunft

Während die globalen Märkte mit Unsicherheiten zu kämpfen haben, steht Homerun Resources fest auf seinem strategischen Fundament:

1. Vertikale Integration: Unsere Kontrolle über die gesamte industrielle Wertschöpfungskette von der Rohstoffgewinnung bis zum Endprodukt sorgt für außergewöhnliche betriebliche Stabilität.

2. Geografische Diversifizierung: Mit Niederlassungen in Brasilien und Europa und strategischen Partnerschaften in den USA behalten wir Flexibilität in verschiedenen regulatorischen Umgebungen.

3. Marktvorteil im Inland: Brasiliens verbesserte Steueranreize für die inländische Solarproduktion und die kürzlich eingeführten Zölle auf importierte Solarkomponenten schaffen einen geschützten Markt für unsere brasilianischen Aktivitäten.

4. Kritische Materialüberlegenheit: Unser Zugang zu einem der weltweit außergewöhnlichsten Vorkommen an hochreinem Quarzsand verschafft uns einen grundlegenden Wettbewerbsvorteil, unabhängig von einer veränderten Handelspolitik.

Ausblick

Da die Finanzmärkte auf die sich verändernde Handelspolitik reagieren, verfügt das Geschäftsmodells von Homerun Resources aufgrund unserer strategischen Positionierung in verschiedenen Regionen und Branchen über eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit. Das einzigartige Zusammentreffen von Faktoren – überragende Siliziumdioxid-Qualität, große Menge und logistische Vorteile – positioniert unsere Ressource Belmonte als kritischen Asset in der globalen Lieferkette für fortgeschrittene Werkstoffe.

Anstatt das derzeitige Handelsumfeld mit Sorge zu betrachten, sehen wir Chancen. Wie Luis Stuhlberger, Chief Investment Officer bei Verde Asset Management, sagte, hat Brasilien hinsichtlich der ausgewogenen Handelsbeziehungen mit den USA das Potenzial, von der globalen Zollsituation „erheblich zu profitieren“.

Wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass wir unsere strategische Ausrichtung beibehalten und in der Lage sind, in dieser Zeit der globalen Handelsanpassungen Werte für unsere Aktionäre zu schaffen. Wir werden die Entwicklungen weiterhin genau beobachten und unsere Strategien bei Bedarf anpassen, um die Chancen in diesem sich wandelnden Umfeld zu maximieren.

Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung und Ihr fortgesetztes Vertrauen in Homerun.

Hochachtungsvoll,

Brian Leeners

President & CEO

Homerun Resources Inc.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung stammen von: https://www.reuters.com/world/americas/brazil-may-emerge-winner-sweepi ... - https://www.cbsnews.com/news/trump-liberation-day-new-tariffs-us/

Über Homerun (www.homerunresources.com)

Homerun (TSXV: HMR) ist ein vertikal integriertes, führendes Materialunternehmen, das den Bereich der grünen Energielösungen mit fortschrittlichen Siliziumdioxidtechnologien revolutioniert. Als aufstrebende Kraft außerhalb Chinas für hochreine Quarz-(HPQ)-Siliziumdioxid-Innovationen kontrolliert das Unternehmen den gesamten vertikalen Industriemarkt: von der Rohstoffgewinnung bis hin zu hochmodernen Solar-, Batterie- und Energiespeicherlösungen. Die duale vertikale Integrationsstrategie des Unternehmens kombiniert:

Hochleistungsmaterialien von Homerun

- Nutzung des robusten Angebots von Homerun an hochreinen Quarzsand- und Quarz-Siliziumdioxid-Materialien, um den nationalen und internationalen Vertrieb von verarbeitetem Siliziumdioxid zu ermöglichen.

- Pionierarbeit bei der abfallfreien thermoelektrischen Reinigung und bei fortschrittlichen Materialverarbeitungstechnologien in Zusammenarbeit mit der University of California - Davis.

Energielösungen von Homerun

- Aufbau der ersten Produktionsstätte Lateinamerikas für Hochleistungs-Solarglas und Pionierarbeit bei neuen Solartechnologien auf Grundlage jahrelanger Erfahrung als Branchenführer bei der Entwicklung von Photovoltaiktechnologien mit Spezialisierung auf Perowskit-Photovoltaik.

- Europäischer Marktführer im Bereich Marketing, Vertrieb und Verkauf von alternativen Energielösungen für den gewerblichen und industriellen Bereich (B2B).

- Kommerzialisierung von Energiemanagement- und Energiekontrollsystemlösungen (Hardware und Software) mit künstlicher Intelligenz (KI) für die Energiegewinnung, die Energiespeicherung und die effiziente Energienutzung.

- Partnerschaft mit dem U.S. Dept. of Energy/NREL bei der Entwicklung des Langzeit-Energiespeichersystems Enduring, das den hochreinen Quarzsand des Unternehmens für die Arbitrage von industrieller Wärme und Elektrizität und die ergänzende Reinigung von Siliziumdioxid verwendet.

Mit sechs Profitcentern, die im Rahmen der vertikalen Strategie aufgebaut wurden und alle einen wirtschaftlichen Vorteil durch die Nutzung der HPQ-Siliziumdioxid-, Across-, Solar-, Batterie- und Energiespeicherlösungen des Unternehmens erlangen, ist Homerun bestens aufgestellt, um auf den wachstumsstarken globalen Märkten der Energiewende Kapital zu erwirtschaften. Alle wesentlichen Meilensteine des 3-Phasen-Entwicklungsplans konnten zeitgerecht erreicht werden, einschließlich des Aufbaus von Regierungspartnerschaften, des Erreichens eines skalierbaren logistischen Marktzugangs und der Sicherung bahnbrechender geistiger Eigentumsrechte in den Bereichen fortschrittlicher Materialverarbeitung und Energielösungen.

Homerun engagiert sich kompromisslos für ESG-Prinzipien und setzt in allen Betrieben die saubersten und nachhaltigsten Produktionstechnologien ein, die gleichzeitig den Menschen in den Gemeinden zugutekommen, in denen das Unternehmen tätig ist. Im Zuge der weiteren Umsatzgenerierung und vertikalen Integration im Jahr 2025 wird das Unternehmen weiterhin Shareholder Value durch die strategische Umsetzung seines Plans im Rahmen der unaufhaltsamen globalen Energiewende schaffen.

Für das Board of Directors von

Homerun Resources Inc.

„Brian Leeners“

Brian Leeners, CEO & Direktor

brianleeners@gmail.com / +1 604-862-4184 (WhatsApp)

Tyler Muir, Investor Relations

info@homerunresources.com / +1 306-690-8886 (WhatsApp)

FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MITTEILUNG

Die hierin enthaltenen Informationen enthalten „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Informationen, die auf Annahmen des Managements, Prognosen zukünftiger Ergebnisse und Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen beruhen. Jegliche Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen, sind keine Aussagen über historische Fakten und können „zukunftsgerichtete Aussagen“ sein.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Homerun Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 0,680EUR auf Lang & Schwarz (07. April 2025, 20:48 Uhr) gehandelt.