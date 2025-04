Vizrt geht Partnerschaft mit Zoom ein, um neue Wege in der Entwicklung der Videokommunikation zu beschreiten

Diese Zusammenarbeit führt die native Zoom-Integration in die TriCaster-Produktlinie ein und hilft den Erstellern von Inhalten, ansprechendere und professionellere Sendungen zu produzieren. Durch die Vereinfachung des Prozesses der Einbindung von externen Mitwirkenden in Live-Übertragungen wird sowohl das Zuschauerengagement als auch die Produktionseffizienz verbessert, wodurch das Gesamterlebnis für die Macher und das Publikum verbessert wird.

Durch die in die Remote-Contribution-Tools von TriCaster integrierte Zoom-Funktionalität können Benutzer eine höhere Effizienz, Flexibilität und Feed-Qualität erzielen. Diese Aktualisierung kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt, da viele Content-Ersteller vor dem kürzlich angekündigten Ende der Lebensdauer von Skype nach Alternativen suchen.

Eine mutige Vision für die Zukunft

„Durch die native Integration von Zoom in unsere führende TriCaster-Produktlinie lösen wir nicht nur eine Herausforderung – wir eröffnen neue Möglichkeiten für kreativere, integrativere und interaktivere Produktionen, die das Zuschauererlebnis bereichern", bemerkt Rohit Nagarajan, CEO von Vizrt.

„Unsere Zusammenarbeit mit Zoom markiert den Beginn einer spannenden Veränderung in der Branche, bei der jeder Benutzer auf Knopfdruck maßgeschneiderte, immersive Grafiken erstellen kann, um seine Inhalte zu verbessern und sein Publikum zu begeistern. Das ist die Zukunft, die wir aufbauen."

Diese Partnerschaft ebnet den Weg, professionelle Übertragungen für alle zugänglich zu machen, und zwar durch AR/VR, HTML5-Grafiken und fortschrittliche, unternehmensfähige Präsentationstools, um das Storytelling zu verbessern und das Zuschauerengagement in allen Branchen drastisch zu erhöhen.

„Die native Integration von Zoom in den TriCaster ist ein großer Schritt nach vorne bei der Modernisierung professioneller Sendungen mit den branchenführenden Remote-Contribution-Workflows von Zoom. Durch die Nutzung des Meeting SDK von Zoom hat Vizrt Produktionsteams, die TriCaster-Produkte verwenden, in die Lage versetzt, mehrere 1080p-Fernteilnehmer von überall auf der Welt in ihre Sendungen einzubinden – mit einer Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit, auf die sie sich verlassen können", erklärt Andy Carluccio, Head of Innovation bei Zoom.