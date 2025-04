Trump könnte zur Gefahr für Weltwirtschaft werden

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump könnte sich nach Meinung des Chief Investment Officers der Commerzbank, Thorsten Weinelt, zur Gefahr für die Weltwirtschaft entwickeln.



"Je länger Trump an seiner äußerst restriktiven Handelspolitik festhält, desto größer gerät die Weltwirtschaft in Gefahr", sagte der Börsenexperte dem Tagesspiegel. Die Märkte würden zunehmend eine "Trumpcession" einpreisen, also eine durch die restriktive Zollpolitik ausgelöste Rezession nicht nur in den USA, sondern auch in Europa und China.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Commerzbank AG! Short 21,69€ 0,11 × 14,71 Zum Produkt Long 19,00€ 1,43 × 14,63 Zum Produkt