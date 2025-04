SERMATEC organisiert Corporate Salon in Athen zur Stärkung europäischer Partnerschaften

Ji Hui, Director of International Sales bei SERMATEC, berichtete von den globalen Entwicklungserfolgen des Unternehmens. Wie er betonte, habe SERMATEC im Zuge der Umsetzung seiner Doppelstrategie „Technologie + Service" seine Aktivitäten in über 30 Ländern und Regionen weltweit ausgeweitet und Energiespeichersysteme mit mehr als 10 GWh bereitgestellt. Maßgeschneiderte digitale Energieplattformen und auf den Lebenszyklus fokussierte Lösungen steigern den Mehrwert für Kunden rund um den Globus.

In der Fragerunde bekundeten die Teilnehmer großes Interesse an der Bewältigung der Herausforderungen wie steigende Strompreise oder Netzstabilität in Südeuropa. Das SERMATEC-Team demonstrierte, wie sein KI-gestütztes System die Strompreise in Echtzeit überwacht und den Ladevorgang an die jeweilige Generierung von Solarenergie anpasst, um den Nutzen zu maximieren.

„Als Unternehmen mit Spezialisierung auf Energiespeicherung ist SERMATEC stets bestrebt, weltweit sichere, effiziente und intelligente grüne Energielösungen zu liefern. Dieser Salon hat unsere Beziehungen zu den regionalen Partnern vertieft und ein solideres Fundament für die Erfüllung der Bedürfnisse des europäischen Marktes geschaffen. Wir werden weiterhin Innovation und Zusammenarbeit fördern, um die Energiewende in Europa zu unterstützen", fügte Ji Hui hinzu.

Informationen zu SERMATEC

Das 2017 gegründete Unternehmen SERMATEC hat sich auf die Sicherheit und Stabilität von Energiespeicherlösungen spezialisiert. Als globales TIER 1-Unternehmen für Energiespeichersysteme deckt das Unternehmen die Bereiche Gewerbe und Industrie, Energieversorgung und digitaler Betrieb von Energieanlagen.

Informationen zu UPSOLAR

UPSOLAR wurde 2009 gegründet und hat als offizieller Vertriebspartner von SERMATEC in Griechenland und Zypern und hat Photovoltaik-Komponenten mit einer Gesamtkapazität von mehr als 1 GW in die Region geliefert. Das Unternehmen nutzt sein umfassendes Know-how im Bereich der Solar- und Energiespeichertechnologien, um zuverlässige und effiziente Lösungen für saubere Energie anzubieten.

